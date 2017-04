Aluinvent-DVTK: Az óriási akarat átsegít a nehézségeken

A női kosárlabda NB I rájátszásában, a negyeddöntők két nyert meccséig tartó párharcában vasárnap este a miskolci városi sportcsarnokban Aluinvent-DVTK – CMB Cargo UNI Győr mérkőzést rendeztek. Mivel a csütörtöki, Győrben lejátszott találkozót az alapszakasz harmadik helyén végzett Rába-parti együttes nyerte 17 pontos különbséggel, így ők várhatták nyugodtabban az összecsapást. A DVTK számára az volt a tét, hogy marad-e esélye arra, hogy a harmadik meccs kiharcolásával esetlegesen részese lehessen az idei évad éremjátékának, vagy négy idény elődöntőzése után, ezúttal nem jut be a négy közé, és az elmúlt öt év leggyengébb bajnoki szereplését produkálja. A vasárnapi bajnoki előtt ez előbbire volt nagyobb esély. Nem (csak) azért, mert az amerikai irányítójával, Prahalisszal – lapunk információja szerint – szerződést bontott a DVTK (azt a meccs utáni sajtótájékoztatón a Diósgyőr szakvezetője ezt nem erősítette meg, azt mondta, hogy ebben a témakörben a klub közleményt ad majd ki, a DVTK helyszínen megjelent kommunikációs munkatársai szerint hétfőn), hanem azért is, tovább fogyatkozott a bevethető keret, mert a másik amerikai kosaras, Ruffin-Pratt nem játszott. A bedobó a pénteki edzésen a hátára esett, és bár az orvosi vizsgálatok nem mutattak ki elváltozást nála, a játékos fájdalomra panaszkodott, és emiatt nem vállalta a játékot. Hiányzó volt a Győrnél is, a csütörtöki meccs előtt megsérült Hruscakova ezúttal sem tudott edzője rendelkezésére állni.

A meccs előtt az jelentett még érdekességet, hogy a DVTK játszik sötét szerélésben, pirosban, annak ellenére, hogy a szabályok szerint mindig a hazai együttesnek kell világosban szerepelnie.

A meccs elején Jovanovic centergóljaira Likhtarovich triplákkal válaszolgatott (4-6), majd Horváth B. is bevágott egy hármast a 4. perc végén (7-6). Változatos volt a meccs, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, Szécsi büntetője után Simon Zs. is trojkát szólt, majd Jovanovic harmadik palánk alattija után Kiesel ért el távoli gólt. Ezt Tomlinson még kiegyenlítette (12-12), de kezdett ellépegetni a Győr (13-18), így jött a hazai időkérés. A folytatásban a hármas hulláshoz Czank és Rasheed is csatlakozott (19-18), ám a negyed végén Goree első találatával ötödször fordított a Győr (19-20).

A második játékrészt a Győr kezdte jobban, Simon Zs. két triplát is bevágott (21-28), jól dobták a távoliakat a vendégek, 10 kísérletükből 6 célba ért, de a DVTK is kapaszkodott ezen a téren, Jovanovicé volt a negyedik ilyen eredményes dobás kilencből (26-30). Óriási iram volt a pályán, mindkét csapat gyors kosárlabdát igyekezett játszani, de a rohanásban a Győr dobott jobban, így a 17. percben hazai időkérés következett (29-37). Ez után jobb lett a Diósgyőr védekezése, és a támadásokban is voltak ötletes befejezések (35-37), de a játékrész végén az utolsó szó, egy büntető formájában a Győré volt (35-38).

Hét pontos hazai fór

A térfélcserét követően Szécsi két büntetője után Simon Zs. palánkos hármast ért el (37-41), majd Rasheed két jó villanással kiegyenlített, 15 perc után érte utol ellenfelét a DVTK (41-41). A 25. minutában a nagyon nagy akarással játszó hazaiak Jovanovic büntetőjével a vezetést is átvették (44-43), majd amikor a diósgyőri légiós egy centergólt is betermelt, a Győr időkésére tűződött műsorra (46-43). De Jovanovic a szünet után is ott folytatta, ahol abbahagyta, majd egy Szécsi találat után már héttel ment a pályaválasztó (50-43), ám az addig pocsékul dobó Győr hirtelen összehozott egy duplát és egy triplát, így a hazaiak szüneteltettek (50-48). Az izgalmas csatában minden pontért keményen meg kell dolgozniuk a játékosoknak, és a negyed végén Simon Zs. ötödik hármasa az egyenlítést jelentette (54-54).

A negyedik menet elején Goree duplájára Czank hármasa érkezett válaszként. De a folytatásban előbb Laklóth, majd Simon Zs. mutatta be, hogy ilyet ő is tud (57-61), így hazai időkérés jött. A 36. percben amikor Jovanovic egyenlített (61-61), jelentős fault problémái voltak a vendég csapatnak, Kiesel, Varga Zs. és Likhtarovich is 4-4 személyi hibával volt fent a pályán. Ahogy telt az idő úgy értékelődött fel minden pontos dobás jelentősége, és előbb Adamecz, majd Czank találatával lett az előny a DVTK-nál (65-63). Laklóth 87 szekundummal a vége előtt bevágta csapata tizenegyedik hármasát, majd amikor 51 volt vissza 2 büntetőt is értékesített (65-68). Ezután Rasheed volt eredményes, majd 22 másodperccel a vége azért videóztak a játékvezetők, hogy újra átélhessék, Rasheed dobókísérlete után hozzáért-e az egyik győri játékoshoz a labda. Másodszor is azt látták, hogy igen, és a támadás végén a szenzációsan játszó Jovanovic 20-ra növelte saját pontjainak számát (69-68). És ennél tovább már nem volt, mert Simon Zs. triplakísérlete nem ért célba, így az élvezetes meccset az óriási akarással játszó, a szurkolótábor által hathatósan támogatott Diósgyőr nyerte.

Kosárlabda: jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – CMB Cargo UNI Győr 69-68 (19-20, 16-18, 19-16, 15-14)

Miskolc, 800 néző. V.: Papp, Tőzsér, Ádám J.

Aluinvent-DVTK: Horváth B. (3/3), CZANK (8/6), Rasheed (11/3), SZÉCSI (12/3), JOVANOVIC (20/3). Csere: Tomlinson (9), Adamecz (6). Vezetőedző: Miguel de Jesús López Alonso.

CMB Cargo UNI Győr: Kiesel (6/3), LIKHTAROVICH (16/9), Laklóth (8/6), Varga Zs. (8), Goree (11). Csere: SIMON ZS. (19/15), Kovács V. (-), Török Á. (-). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Miguel de Jesús López Alonso: – Ez egy nagyon nehéz meccs volt. Vannak nehéz helyzetek egy csapat életben, mint amilyenben most mi is vagyunk, és ilyenkor mutatkozhat meg az a harci szellem, ami át tud segíteni a nehézségeken. Ez ma megtörtént, ehhez gratulálok a csapatnak, és köszönjük a közönségnek, hogy ilyen hangulatot teremtettek, remek érzés ilyen publikum előtt játszani.

Völgyi Péter: – Gratulálok a Diósgyőrnek, jobban harcoltak a lepattanó labdákért és ez el is döntötte a mai meccset.

A két nyert meccsig tartó párharc állása: 1-1, a négy közé jutásról döntő mérkőzést szerdán 17.00-tól játssza a két együttes Győrben.

