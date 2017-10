Aluinvent-DVTK: Az élet ismétli önmagát

A női kosárlabda Európa Kupa F-csoportjában, az 1. forduló keretében kedd este megkezdte szereplését az Aluinvent-DVTK csapata. A piros-fehérek a négy csapatos csoportban – ahonnan az első két helyezett jut tovább – elsőként a francia Carolo Basket együttesével csaptak össze.

© Fotó: Kozma István

Négy külföldivel kezdett a Diósgyőr, de az egy szem magyar, a kis irányító, Nagy D. hiába próbálkozott betörésekkel az elején, kísérelteit a vendég centerek hatástalanították. Melnika azonban a palánk alól vezetést szerzett a DVTK-nak, majd egy remek asszisztot is adott. Meglehetősen kevés kosár esett, négy perc játék után 4-4 állt az eredményjelzőn, majd amikor egy leindítás után Burkholder betalált, a francia csapat edzője időt kért.

Nem sokkal később Svitek edző is ugyanezt tette, mert annak ellenére, hogy Pecková triplája után 11-6-ra is mentek, az előnyük rövid idő alatt elfogyott (11-11). De a pauza nem fékezte le a Carolót, a pihenő után még jobban haraptak, és miközben a Diósgyőr távoli és kimaradt dobásokat mutatott be, a franciák remek védekezésük mellett támadásban szépen szerezgették a pontokat (11-17).

© Fotó: Kozma István

A második negyed eleje sem volt jobb hazai szempontból, hiába cserélt sokat Svitek edző, a francia csapat változatlanul remekül zárt a saját palánkja alatt, nem hagyott dobóhelyzetet a DVTK-nak és közben még hizlalták is az előnyüket. 11-22-nél kért időt a fehér mezesek szakvezetője, majd nem sokkal később Nagy D. 8 perc (!) hazai kosárcsend végére tett pontot. A 17. percben Burkholder vágott be egy reménykeltő hármast (22-26), de Santost nem tudták tartani a hazaiak a palánk alatt (22-30). Ennek ellenére olyan félidei eredmény alakult ki, ami a DVTK számára volt hízelgő (28-34).

Fordulás után

A térfélcserét követően Filip góljára Melnika válaszolt, majd amikor elment tízzel a vendég csapat (30-40), Nagy D. hármasával és Melnika, valamint az addig rosszul célzó Engelman két találatával felzárkózott a DVTK (39-40). Aztán amikor a harmadik játékrészben sokkal jobban védekező Diósgyőr Melnika révén a vezetést is átvette (41-40), a 26. percben időt kért Yernaux edző. Két büntetőből vette vissza az előnyt a Carolo, majd Berezhynska vágott be egy hármast, aztán Chevaugeon duplája jött, és hazai időkérés (41-47), de ebben a játékrészben már nem esett több gól.

© Fotó: Kozma István

A negyedik menetben négy perc alatt négy négy pont esett, és a maradt a ,,megszokott” hat pont a csapatok között (45-51), majd nem sokkal később Burkholder hármasára Bouderra válaszolt triplával (50-56). Aztán jött Santos találata és Minte büntetője, majd Burkholder harmadik hármasa (53-59). Pár másodperccel később Loyd triplájával 10 pont fölé került a vendég együttes (53-64), akik egy hazai dupla után kértek időt, 93 másodperccel a vége előtt. Amikor 58 volt hátra Svitek edző is szüneteltetett (55-66), de ennek már nem volt jelentősége, ugyanis a jobb adottságú kerettel szereplő franciák a meccset végig kézben tartva, a három évvel ezelőtti látogatásukhoz hasonlóan, most is 10 ponttal nyertek (akkor 59-69 volt a vége).

Boxba

Kosárlabda: jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – Carolo Basket (francia) 58-68 (11-17, 17-17, 13-13, 17-21)

Miskolc, 600 néző. V.: Zubak (szlovák), Cihan (török), Dragos-Alin (román).

Aluinvent-DVTK: Nagy D. (5/3), BURKHOLDER (17/9), Engelman (6), Pecková (10/6), MELNIKA (18). Csere: Szabó F. (2), Aldazabal (-), Zele (-), Kiss A. (-). Vezetőedző: Stefan Svitek.

Carolo Basket: BOUDERRA (14/6), LOYD (9/3), MINTE (11), Berezhynska (6/3), SANTOS (14). Csere: Chevaugeon (7), Filip (6), Paget (1). Vezetőedző: Romuald Yernaux.

Stefan Svitek: – Gratulálok ellenfelünknek. Nagy erős csapatuk van, tapasztalt és jó játékosokkal. Mi ezen a meccsen sok hibát elkövettünk, volt 20 eladott labdánk, és 15 lepattanó utáni, második szándékból szerzett gólt is kaptunk, és egy olyan meccsen, amelyen kevés pont születik, ez nagyon sok. Voltak jó periódusaink, és rosszak is, amit ellenfelünk megbüntetett. Amikor a Carolo 8-10 ponttal elment, sikerült visszajönni, még a vezetést is átvettük, de utána perceken át nem tudtunk betalálni.

Romuald Yernaux: – Elégedett vagyok a győzelemmel, nagyon jó csapatot sikerült legyőznünk. Hullámzóan játszottunk, gyengébb és erősebb periódusunk is volt, de mentálisan erősek voltunk, tudtunk reagálni az ellenfél változtatásaira. Örülünk a győzelemnek, mert ez egy hosszú szezon, és jó hogy az Európa Kupát sikerrel tudtuk kezdeni.

– ÉM –

