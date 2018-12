Aluinvent-DVTK: Az EK-győzelem mellett más is kell

A női kosárlabda Európa-kupa csoportkörének utolsó fordulóját játsszák a csapatok szerdán és csütörtökön. A tét a továbbjutás kiharcolása az egyenes kieséses szakaszba, a 24 közé kerülés. A 10 csoportban versenyző 40 együttes közül a jelenleg az utolsó helyen álló gárdáknak már nincs esélyük arra, hogy továbblépjenek, a többiek számára azonban nagy a tét az utolsó körben, hiszen túl a továbbjutáson nem mindegy, hogy milyen eredményességi mutatóval kerülnek az egyenes kieséses szakaszba.

Rangsorolják

Ugyanis a csoportban elért eredmények alapján rangsorolják a 24 közé kerülő csapatokat, a több győzelem után a meccsek pontkülönbsége számít. Az erősorrend alapján kerülnek összepárosításra a csapatok, oly módon, hogy az első oda-vissszavágós csatában, a csoportkörben a nyolc legjobb eredményt elért együttes kiemelt lesz, nekik nem kell pályára lépniük a jövő év elején, a január 3-i és 10-i játéknapokon, ekkor ugyanis a 24 csapatból csak a rangsor 9–24. helyezettjei meccselnek (a 9. a 24. ellen, a 8. a 23. ellen, és így tovább).

Az Aluinvent-DVTK csapata már a múlt hét szerdán, a francia Nantes Rezé elleni győzelemmel kiharcolta a továbbjutást, a holnapi, újabb hazai meccsükön, az olasz Reyer Venezia ellen 18.30-kor kezdődő Európa–kupa-találkozón a piros-fehérek számára az a tét, hogy kell-e január elején játszaniuk, vagy csak a 2. fordulóban, január 24-én és 31-én folytatják az Európa–kupa-szereplésüket. Ahhoz, hogy az EK-rangsorban a legjobb nyolc között végezhessenek a diósgyőriek, és szabadnapokhoz jussanak, hogy január 2-án ne kelljen idegenbeli túrára utazniuk, egyvalamire mindenképpen szükség van, a Reyer Venezia legyőzésére.

Ha legalább egy ponttal sikerülne nyerniük, az sem jelent egyet a legjobb nyolc rangsorába kerüléssel, vagyis az lenne a legjobb, ha minél nagyobb különbséggel tudnának győzni az olaszok ellen. Mivel azonban egy jó ellenfél érkezik, a minimális céllal, az 1 pontos győzelem kiharcolásával kalkuláltunk, és megnéztük, hogy a DVTK számára a legjobb nyolcba kerülésért rivális, további kilenc csapat közül kit húzhatnak maguk mögé.

A hibátlanok

Kezdjük azokkal, akiket valószínűleg nem. Négy olyan együttes van, amelyik még hibátlan, nem kapott ki, közülük a Montpelliernek, a Cukurovának, és a Gironának olyan jó a pontkülönbsége, hogy ezeket a csapatokat szinte biztos, hogy nem előzheti meg a rangsorban a DVTK. A negyedik veretlen a Tarbes, akikre kemény meccs vár Belgiumban, mert a hazaiaknak nagyon kellene a győzelem a biztos továbbjutáshoz, de fordított párosításban a franciák simán győztek 75–58-ra, és most is az ő esélyeiket jegyzik magasabban.

Az egy vereségesek

Azon hat csapat közül, akik egy vereséggel állnak, a DVTK-val együtt négyen játszanak hazai környezetben. A Gorzow a sorozatban még nyeretlen ellenfelet fogad, és azok után, hogy idegenben is 27 ponttal nyert a svéd Södertälje otthonában, várhatóan nagyot javít a gólkülönbségén. Galatasaraynak papíron nem lesz könnyű dolga, hiszen a csoport második helyezettjét fogadják, de mivel moszkvai ellenfelüknél – vendégeként – 89–67-re nyerni tudtak, vélhetően most is rajta lesznek, hogy hasonlóan nagy különbséggel győzzenek. Az otthon játszók közül – a Diósgyőr mellett – a Wisla Krakownak lesz a legnehezebb dolga, hiszen a lengyel csapat az eddigi egyetlen vereségét éppen a mostani ellenfele otthonában szenvedte el (csakúgy, mint a DVTK). Viszont, ha a Wislának sikerülne nyernie, és a DVTK-nak is, aligha érnék be pontkülönbségben a Diósgyőrt, mert ehhez legalább 24 pontos vereséggel kellene hazaküldeniük a török Besiktast. Vagyis a Wisla lehet az egyik, aki kiszorulhat a nyolcból, valamint az idegenben játszó csapatok. Közülük a Szekszárdnak a cseh Nymburk otthonában kellene diadalmaskodnia, azok után, hogy fordított párosításban mindössze 7 ponttal voltak jobbak náluk. A tolnaiakhoz hasonlóan az orosz Eniseyre is nehéz csata vár, a Mersin otthonában kellene nyerniük, egy olyan összecsapáson, amelyen a török csapatnak nagyon kellene a siker a 24 közé kerüléshez.

ÉM-BCS

A női Európa Kupa jelenlegi TOP 10-es mezőnye

Helyezés Csapat neve Gy V Pk Utolsó meccse (ellenfelének jelenlegi helyezése, győzelmeinek száma)

1. BLMA Montpellier (francia) 5 – +137 12.13.,18.30: Ceglédi EKK (magyar, 4., 0 győzelem)

2. Cukurova Basketbol (török) 5 – +116 12.13.,16.00: Cukurova – A3 Uema (svéd, 4., 0 győzelem)

3. Spar Citylift Girona (spanyol) 5 – +97 12.12.,19.00: CMB C. U. Győr (magyar, 2., 2 győzelem)

4. Tarbes GB (francia) 5 – +47 12.13.,20.30: Sint Katelijne Waver (belga, 2., 3 győzelem)

5. WBC Enisey (orosz) 4 1 +67 12.12.,16.30: Mersin (török, 3., 2 győzelem)

6. KSC Szekszárd (magyar) 4 1 +56 12.13.,18.30: Nymburk (cseh, 3., 3 győzelem)

7. Aluinvent-DVTK (magyar) 4 1 +47 12.12.,18.30: DVTK – Reyer Venezia (olasz, 2., 3 győzelem)

8. IITW ENEA Gorzow (lengyel) 4 1 +39 12.13.,18.00: Gorzow – Södertälje (svéd, 4., 0 győzelem)

9. Galatasaray (török) 4 1 +31 12.12.,18.00: Galatasaray – MBA Moscow (orosz, 3., 3 győzelem)

10. Wisla CANPACK Krakow (lengyel) 4 1 +23 12.12.,18.30: Wisla – Besiktas (török, 2., 3 győzelem)

