Aluinvent-DVTK: Az aranykapuba érkeztek a piros-fehérek

Az várható volt, hogy ülőhely alig marad üresen az elődöntő harmadik, mindent eldöntő összecsapására, amelynek esélyese – az első két meccsen mutatott teljesítmény és az eredmények alapján – a diósgyőri együttes volt, hiszen az első felvonást biztosan nyerte, a másodikat pedig „csak” a hosszabbításban bukta el.

Végig kontrolláltuk a mérkőzést, és abszolút megérdemelten jutottunk a döntőbe, tettük fel a pontot az i-re.” Cziczás László

Nagy iramú játék

Egymásra ragadtak a játékosok, akik sokat dobtak közelről és távolról is, ezt váltakozó sikerrel tették. A harcosság és a bátorság a hazaiaknak kedvezett (11–5), időt kértek a vendégek, hogy kizökkentsék a pár perc után minden támadásukat sikerrel befejező Mokangóékat. Nagy volt az iram, a sokmozgásos játékban a diósgyőriek ismerték ki jobban magukat: a 19–7-es előnyüket magas fokú koncentráltságuknak köszönhették. Minden holt labdáért harc folyt, a DVTK szellemességével, a Győr az erőszakosságával tűnt ki. A tempók is a piros-fehéreknek ,,sültek” jobban, így tíz perc után 9 pontos fórt hoztak össze. A folytatásban a szemfüles Walker-Kimbrough labdát lopott, elment és 28–15-re „meszelte” a táblát.

Letámadásra váltottak az itthoniak, Cziczás László pedig igyekezett kellően forgatni lányait. A lepattanók mindkét palánk alatt miskolci kezekbe kerültek. A hibák aránya a 13. percben 9–2 volt a DVTK javára, ez természetesen nem tetszett a közönségnek. Olykor a labda játékba hozása is nehézségekbe ütközött a CMB csapatának, de büntetőket szép számmal bemutathattak. Medgyessy és Raksányi produkált remek egyéni akciót (15. perc: 35–21), így gond nélkül gördült a ­meccs. Ezután viszont jött pár pontatlan támadás és az ,,áramszünet” alatt a Cargo 35–28-ra csatlakozott. Czankék triplakísérletekkel operáltak, hogy tartsák a lépést. Egymásnak többször besegítettek Putnináék, és amikor ezek bejöttek, tapssal szolgáltak. A nagyszünetig jól ment a DVTK szekere, a 12 pontos előny nyugalmat biztosított a pihenőre.

Húsznál eldőlt

A folytatásban leindított az Aluinvent, Zele kíméletlenül ziccerezett, majd Mokango is duplázott (47–31), és máris komolyan lehetett reménykedni. Medgyessy tanári bejátszása végződött góllal, a szívósságáról híres kisalföldi alakulat persze nem adta olcsón a bőrét, kézzel-lábbal tartotta magát (49–38). Az idegek is csatáztak, picit a fáradtság jelei is felütötték a fejüket, erről az eladott labdák, a gyűrűt tévesztett dobások árulkodtak. A diósgyőriek visszakapaszkodtak 14-re és Mokango hármasa is a legjobb időben érkezett. Putnina az alapvonalon tört be, aztán szépen becsavarta büntetőit, majd Szabó F. jeleskedett, és ekkor az Uni Győr már csak az égiekben bízhatott, hiszen mínusz 16-ról kellett volna kivágnia a rezet.

Az utolsó negyedet zónával kezdte a DVTK, de gyorsan visszaváltott emberfogásra. Gray sportszerűtlenkedett, Cziffra visszanézte a jelenetet, a hazaiak dobhattak büntetőket, majd a labda is náluk maradt és a ­68–48 már választ adott a ­meccs és a továbbjutás kérdésére. Látványelemeket is elővettek a Cziczás-lányok, akik kicsit belehaltak a szépségbe (37. perc: 70–58). Ennek természetesen tanácskozási szünet lett a vége, de Czank triplája jelezte, hogy a ,,szenvedés” folytatódik. Pont 100 másodperccel a dudaszó előtt Medgyessy hármast szórt (73–61), aztán a kis megingástól eltekintve remek munka végén jöhetett az óriási ünneplés, az aranyéremért küzdhet tovább az Aluinvent DVTK.

Aluinvent DVTK–CMB Cargo-Uni Győr 75-61 (24-15, 19-16, 17-13, 15-17)

Miskolc, 1500 néző. V.: Cziffra, Győrffy, Ádám J.

Aluinvent DVTK: MEDGYESSY (16/3), Skoric (5/3), WALKER-KIMBROUGH (11/3), ZELE (10), MOKANGO (23). Csere: Putnina (8), Szűcs R. (-), Kiss A. (-), Szabó F. (2), Kányási (-). Vezetőedző: Cziczás László.

CMB Cargo-Uni Győr: Mandic (6), Török Á. (3/3), Raksányi (8/3), SPANOU (10/6), GRAY (16/3). Csere: Nagy D. (2), Czank (3/3), Krnjic (11), Varga Zs. (2). Vezetőedző: Milos Pavlovic.

Cziczás László: – A meccs előtt nagyon ideges voltam, mert tartottam a találkozótól. Szerencsére végig kontrolláltuk a mérkőzést és abszolút megérdemelten jutottunk a döntőbe, tettük fel a pontot az i-re. Sokan a csapatban találják meg boldogságukat, én pedig büszke vagyok rájuk, és a minket támogató nézőknek is köszönöm a szurkolást és a felejthetetlen ünneplést. A szezon eddig minden várakozást felülmúl, köszönet mindenkinek, megyünk tovább, szeretnénk meglepetést okozni.

Milos Pavlovic: – Gratulálok a DVTK-nak, megérdemelten győztek. A második mérkőzést hátrányból fordítottuk meg, s abban bíztunk, hogy ez a tendencia folytatódik. A hazaiak keményebbek voltak, és a Medgyessy–Mokango duó ellen sem volt ellenszerünk. Eddig egészen szép eredményt értünk el, és még nincs vége a szezonnak.

Az egyik fél második sikeréig tartó párharc végeredménye: 2–1 a DVTK javára.

