Aluinvent-DVTK: Aranyként fénylik az ezüstjük

A női kosárlabda-bajnokság döntőjében, két találkozó után a Sopron Basket 2–0-ra vezetett az Aluinvent-DVTK ellen, ennek ellenére Cziczás László, a diósgyőriek mestere a miskolci mérkőzés utáni sajtótájékoztatón (igaz, humorosan) világszenzációt, 1 pontos vendégsikert jövendölt a csütörtöki összecsapásra, ezen azonban mindenki jót nevetett.

Elhúztak, leültek

Pár másodperc után Crvendakic rossz triplakísérletével indult a meccs, majd Casas labdát szerzett, végigfutott a pályán és begyűjtötte a hazai­ak első pontjait. Aztán a spanyol folytatta saját előadását, alulról indítva is eredményes volt. A DVTK támadásban, akárcsak Miskolcon, semmire nem jutott: játékosai vagy rosszul céloztak, vagy el sem jutottak a dobásig, mert eladták a labdát. Walker-Kimbrough ziccert idegeskedett el, Határ a túloldalon meg beejtette a játékszert (3. perc: 6–0). A diósgyőriek Mokango révén produkálták első duplájukat, majd megint az égimeszelő Határ jeleskedett (6. perc: 10–4). Mokango távolról átdobta a palánkot, de az otthoniaknak sem mentek a hármasok, nekik négyből egy sem ült. Turner elfutott, könnyű ziccere után 14–4-re alakított, Cziczás László pedig időt kért. A piros-fehérek eladott labdákkal és rossz bejátszásokkal „jeleskedtek”, és miután Crvendakic Medgyessyről lefordulva eredményes volt, mindenki hátradőlt a foteljében (20–4), mondván: itt már vége a mérkőzésnek. A DVTK azonban nem adta fel, és a második negyedben alaposan összeszedte magát. Mokango 2+1-es kombinációval kezdte az araszolást, majd Walker-Kimbrough ziccerével 24–11-re jöttek fel a vendégek. Crvendakic csak összehozta a meccs első tripláját, és a lepattanókat is a hazaiak kaparintották meg (27–11). Az időkérést követően megnyugodott az Aluinvent, és a kezdeti 20–4-ről a 18. percre összehozott 27–21-re való zárkózásért nagy dicséretet érdemelt. Ebből két duplával azonban lábra állt a Basket, de a mindössze 9 pontos különbség inkább a miskolciak számára volt hízelgő.

Kétség nélkül

A nagyszünet után ritkán látható módon folytatódott a találkozó. Roberto Iniguez ugyanis a levonuláskor megjegyzést tett a játékvezetőkre, ezért sportszerűtlen hibát ítéltek ellene, így a DVTK büntetőkkel nyitott, majd a labda is Mokangóéknál maradt. A soproniak is idegesek voltak, ennek bizonyítéka, hogy kettő az egy ellen csúnyán ügyetlenkedtek (22. perc: 35–24). Határ bejátszás után talált be, Mokango ugyanígy (37–26), majd amikor Crvendakic a kígyótérről jól emelt (42–26), már érett az, amit a döntő előtt is várni lehetett. A színvonalat azért minősítette, hogy Dupree homállyal jelentkezett, majd jöttek a zsinórban elszórt labdák, de ezeknek különösebb jelentőségük már ekkor sem volt (25. perc: 45–29). Időt kért a DVTK, Cziczás László „hivatalból” is elsősorban játékosainak megnyugtatására törekedett.

Ezt az ezüstérmet szeretném a feleségemnek és a kislányomnak ajánlani, nélkülük ez nem jött volna össze.” Cziczás László

A vendégeknek siettetniük kellett a játékot és ennek meg lett a böjtje (49–29). A téves hármas próbálkozások sem számítottak, mert a 29. percben 51–30 volt az állás. A hazaiak minden játékosa megverte diósgyőri ellenfelét, és mivel Putnináék nem tudták levetkőzni hibáikat (átadáskor általában elnézték a színeket, és célzásaik többsége is kipattant), így az utolsó negyednek, majd az idő mú­lásával a perceknek már nem volt jelentőségük. A 35. percben a DVTK még felkapaszkodott 58–42-re, aztán minden mindegy alapon dobóverseny kezdődött. A meccs vége felé mindkét edző beküldte fiataljait, hogy a kicsik is részesei legyenek a finálénak, majd szép jeleneteket láttunk. Még folyt a mérkőzés, amikor a két vezetőedző egymást át­ölelte, és az igazsághoz tartozik, hogy ennek a szezonnak nem csupán Roberto Iniguez és csapata a nyertese, hanem Cziczás László és az Aluinvent-DVTK is. Mondjuk ki: mivel a Sopron verhetetlen volt, soha rosszabb idényt ne zárjanak a diósgyőriek, ezüst­érmük arannyal ér fel.

Jegyzőkönyv: Sopron Basket – Aluinvent-DVTK 67–53 (22–7, 9–15, 24–11, 12–20)

Sopron, 1000 néző. V.: Papp, Tőzsér, Minár.

Sopron Basket: Turner (11/3), CASAS (12), Dupree (8), CRVENDAKIC (17/9), Határ (8). Csere: ZAHUI (9/6), Fegyverneky (-), Dubei (-), Varga K. (-), Czukor (-), Weninger (2). Vezetőedző: Roberto Iniguez.

Aluinvent-DVTK: Medgyessy (7), Walker-Kimbrough (5/3), Putnina (7), Skoric (6), MOKANGO (19). Csere: Szabó F. (-), Zele (-), Szűcs R. (4/3), Kiss A. (-), Kányási (5/3), Eperjesi (-). Vezetőedző: Cziczás László.

Kipontozódott: Mokango a 40. percben.

Roberto Iniguez: – Gratulálok a csapatomnak az aranyéremhez. Nem kaptunk ki a bajnokságban, az Euroligában a négyes döntőbe jutottunk, megnyertük a Magyar Kupát, nem lehetünk elégedetlenek ezzel az évaddal. Sok áldozatot hoztunk ezért, rengeteg munka van ezen eredmények mögött.

Cziczás László: – Ezt az ezüstérmet szeretném a feleségemnek és a kislányomnak ajánlani, nélkülük ez nem jött volna össze. Büszke vagyok a csapatra, megérdemeltük ezt az érmet, megdolgoztunk érte. Fantasztikus szezonon vagyunk túl! Gratulálok a Sopronnak az aranyhoz, mi is örülünk az ezüstéremnek.

A három nyert meccsig tartó párharc végeredménye: 3–0, a Sopron Basket javára.

