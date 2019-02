Aluinvent-DVTK: A világ legboldogabb embere lenne

A női kosárlabda NB I. 17. fordulójában szombaton 17.00-tól a CMB Cargo UNI Győr együttesét fogadja az Aluinvent-DVTK csapata a miskolci városi sportcsarnokban. Az alapszakasz március végi zárása előtt ez az utolsó hazai rangadójuk a piros-fehéreknek, ezt követően még egy nagy meccs vár rájuk a rájátszás előtt, a Szekszárd elleni, idegenbeli bajnoki, a további négy meccset a jelenlegi tabella utolsó négy helyén álló gárda ellen vívják, és ezeket elvileg gond nélkül hozni kellene. Vagyis a két nagyon komoly meccs közül az egyiket éppen ma játsszák. És ha a Győr ellen, akiket idegenben, tavaly november 4-én 79–74-re legyőztek, ma győzni tudnak, szinte biztos, hogy a legjobb négy között végeznek az alapszakasz végén.

Inkább 3,5–2,5

– Azért én ezt a 4–2-t inkább 3,5–2,5-nek mondanám – jelentette ki Cziczás László, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője, amikor a fenti összegzést meghallgatta. – Ugyanis a Cegléd elleni meccs szerintem nem esik bele a kötelező győzelem kategóriába, nagyon meg kell majd szenvednünk azon a bajnokin a sikerért, mert a Pest megyei csapat tabellán elfoglalt jelenlegi helyezése nem tükrözi az igazi erejüket. Elég csak arra gondolni, hogy a legutóbbi fordulóban mindössze 5 ponttal kaptak ki Győrben, és hogy hazai pályájukon legyőzték őket.

Arra a felvetésünkre, hogy a DVTK-nak idegenben éppen 5 ponttal sikerült nyernie a CMB Cargo UNI Győr ellen, így felelt Cziczás László:

– Az egy értékes siker volt, de egy másik meccs lesz. Méghozzá pikáns. A Győrnek majdnem minden hátralévő találkozóját meg kellene nyernie az alapszakaszban, hogy a négyben legyen, és ha most minket nem sikerül legyőzniük, akkor elég távolra kerülnek ettől. Úgyhogy várhatóan mindent egy lapra feltéve játszanak majd. De ugyanez ránk is igaz. Mi kedvezőbb pozícióban vagyunk, viszont ez egy élet-halál mérkőzés lesz, számunkra is. Ennek szellemében készültünk erre a bajnokira.

Erős keret

Az biztos, hogy nem lesz könnyű dolguk a piros-fehéreknek, hiszen a csapatból ketten is edzéseket hagytak ki ezen a héten. Betegség miatt Putnina és Mokango sem tudott végig a csapattársaival készülni.

– Putnina már a Galatasaray elleni Európa Kupa mérkőzésen is betegen játszott, a múlt heti bajnokit pedig kihagyta, reméljük, ezúttal vállalni tudja a játékot, ahogy Mokango is. Nagy szükség lenne rájuk, mert ezt az erős Győrt csak teljes csapattal van esélyünk legyőzni. Ellenfelünk keretét úgy rakták össze, hogy az az Euroligában szereplő, a bajnokságot veretlenül vezető Sopronnal majdnem egyenértékű. Olyan játékosaik vannak a kispadon, illetve kerülnek fel ritkán a pályára, akikért más csapatok sorban állnának. Túl vannak már edzőcserén, a keret frissítésén, úgyhogy látszik, hogy nem tettek le arról, hogy érmet szerezzenek ebben az évadban. Éppen ezért órási csatára van kilátás, és ha egy ponttal sikerülne nyerni, akkor én leszek a világ legboldogabb embere. Ehhez viszont szükség lenne a drukkerekre. Remélem, ezúttal is szép számban jönnek ki a meccsre, és szurkolásukkal kicsit megbénítják az ellenfél játékosait.

BCS

Kosárlabda: a női NB I. állása

1. Sopron Basket 16 16 – 1365-891 32

2. Aluinvent-DVTK 16 12 4 1311-1101 28

3. Zalaegerszegi TE NKK 16 12 4 1206-1030 28

4. AKSC Szekszárd 16 12 4 1166-1013 28

5. PEAC-Pécs 16 10 6 1175-1114 26

6. CMB Cargo UNI Győr 16 9 7 1241-1119 25

7. NKE-Csata 15 8 7 1037-1039 23

8. PINKK-Pécsi 424 16 4 12 990-1217 20

9. ELTE-BEAC Újbuda 16 4 12 1034-1290 20

10. Vasas Akadémia 16 4 12 1061-1222 20

11. VBW CEKK Cegléd 15 3 12 1035-1198 18

12. MTK-Budapest 16 1 15 886-1273 17

