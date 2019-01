Aluinvent-DVTK: A veretlen címvédő és a csoda

A női kosárlabda NB I 13. fordulójának keretében, vasárnap 16.30-tól Aluinvent-DVTK – Sopron Basket mérkőzést rendeznek a miskolci városi sportcsarnokban. A bajnoki címvédő, az élvonalbeli bajnokságot veretlenül vezető soproni együttes, csütörtökön este hazai Euroliga meccset játszott, és 80-52-es győzelemmel küldte haza a francia Carolo Basket együttesét. De nem ez volt az egyetlen tegnapelőtti nemzetközi kupameccs, amelyet figyelemmel követtek a diósgyőriek, ugyanis ezen az estén derült ki, hogy az Európa Kupában ki lesz az ellenfelük.

– Már a csütörtök esti edzésünk előtt elkezdtem nézni a Galatasaray és a spanyol Lointek Gernika Bizkaia EK-mérkőzést élőben, láttam, hogy a török csapat 10-0-s rohammal rukkolt ki az összecsapáson, és így rögtön nyitott lett a párharc, mert szinte eltűnt az első találkozón szerzett 15 pontos spanyol előny. Edzés közben is követtük ennek a találkozónak az alakulását, majd miután hazamentem, felvételről megnéztem az egész meccset – mondta Cziczás László, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője, majd így folytatta: – Félelmetes ez a Galatasaray, elképesztő hangulatú találkozó volt, a török szurkolók különleges atmoszférát teremtettek. Az első meccs után szinte biztos voltam abban, hogy az erős spanyol együttes lesz az ellenfelünk, de megrogytak ebben a félelmetes hangulatban, ami rájuk várt. Most már tudjuk mire számíthatunk az ottani első meccsünkön, hogy nagyon összeszedettnek kell majd lennünk, hogy függetleníteni tudjuk magunkat a lelátón zajló eseményektől. De ez még egy picit odébb van, addig még lesz két bajnokink.

Ezek közül az első, az első helyezett elleni, a vasárnapi, Sopronnal szembeni meccs.

– A Sopron a Galatasaraytól is erősebb, a bajnoki címvédő más kávéház, amit jelez a csütörtöki 28 pontos Euroliga sikerük – fejtegette a diósgyőri szakvezető. – Ellenük tulajdonképpen nincs veszítenivalónk, az erőviszonyokat tekintve csodaszámba menne, ha mi nyernénk. Tiszteltjük őket, de nem fogunk feltartott kezekkel pályára lépni, mert hiszünk a csodákban. Egész héten azt sulykoltam a lányokba, hogy egy ilyen meccsen a profi hozzáálláson kívül arra is szükség van, hogy szívüket is tegyék bele a játékba. A Sopron olyan csapat, ahol nem lehet 1-2-3 játékosra készülni, mert akárki van a pályán, az Európa-klasszis. Egy ilyen erős együttes ellen a lelki, mentális plusz jelenthet többletet.

Az Aluinvent-DVTK edzője arról is beszélt, hogy a keret tagjai egészségileg rendben vannak, csupán a január 1-jén érkezett Putnina beépítése az, amivel meg kell birkózniuk, de haladnak ezen a téren, azzal együtt is, hogy a támadójáték elsajátítása minden új érkező esetében heteket vesz igénybe.

Arra a kérdésre pedig, hogy minek kellene előállnia ahhoz, hogy DVTK sikerével érjen véget a Sopron elleni összecsapás, ezt felelte Cziczás László:

– Sok mindennek. Abban nem nagyon bízhatunk, – a Sopron csütörtöki meccsét látva, – hogy betliznek ellenünk. Nekünk védekezésben közel 100 százalékot kell nyújtanunk, és támadásban sem elég 2-3 jó teljesítmény, legalább öt szuperprodukcióra lenne szükség ahhoz, hogy nyerni tudjunk. Volt már ilyen, ehhez hasonló az évadban, a Nantes elleni idegenbeli EK-mérkőzésen, de a francia együttest a Sopronnal összehasonlítani egy picit erős. Mindettől függetlenül van valami, ami nagyon is mellettünk szól, a szurkolótáborunk, a lelátóról érkező támogatás, ami segíthet elérni az áhított katarzist.

ÉM-BCS

A női NB I állása

1. Sopron Basket 12 12 – 1054-681 24

2. Aluinvent-DVTK 12 9 3 987-813 21

3. Zalaegerszegi TE NKK 12 9 3 911-794 21

4. AKSC Szekszárd 12 9 3 885-749 21

5. CMB Cargo Uni Győr 12 7 5 928-800 19

6. PEAC-Pécs 12 7 5 858-824 19

7. NKE-Csata 12 7 5 832-833 19

8. PINKK-Pécsi 424 12 3 9 752-906 15

9. ELTE-BEAC Újbuda 12 3 9 773-1001 15

10. Vasas Akadémia 12 3 9 795-941 15

11. VBW CEKK Cegléd 12 2 10 797-956 14

12. MTK Budapest 12 1 11 673-947 13

Játékos szavak

Kiss Angelika, az Aluinvent-DVTK játékosa: – Örülök, hogy az Európa Kupában egy ilyen nagy múltú, erős csapat látogat majd hozzánk, mint a Galatasaray. Ami pedig a Sopron elleni bajnokit illeti: bízom abban, hogy a vasárnapi találkozón sikerül nekem is hozzátennem a csapat játékához.

EK: csütörtökön

Az Európa Kupa 8+4 közé jutásért zajló párharcának időpont egyeztetése során az Aluinvent-DVTK szerdai játéknapokat javasolt, ám a Galatasaray technikai munkatársai csütörtököt mondtak, és mivel ez a hivatalos játéknapja a sorozatnak, a szerdai meccsekhez pedig mindkét fél hozzájárulására szükség lett volna, ennek hiányában Törökországban január 24-én, Miskolcon pedig a hónap utolsó napján mérkőzik meg a két gárda. A csütörtöki játéknapok miatt a DVTK egy bajnokija máris módosult: a korábban tervezettnél egy nappal később, január 27-én, vasárnap, 17.00-tól rendezik meg a miskolci városi sportcsarnokban az Aluinvent-DVTK – PEAC-Pécs meccset.

