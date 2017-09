Aluinvent-DVTK: a Vasas ellen már élesben

A női kosárlabda NB I/A 1. fordulójában pénteken 17.00-tól Budapesten, a Pasaréti csarnokban Vasas – Aluinvent-DVTK meccset rendeznek.

– Fontos, hogy jól kezdjük a bajnokságot, hogy a Vasas ellen idegenben, a Sopron ellen hétfőn Miskolcon jól játsszunk – mondta Szabó Fanni, a DVTK kosarasa a csütörtöki sajtótájékoztatón. – A felkészülés során jó meccseket játszottunk, és ez jó alap arra, hogy a bajnokságban is jó mérkőzések részesei lehessünk. Volt sok sérülés, betegség, volt, amikor emiatt heten játszottunk, de úgy vélem, ez is jó volt arra, hogy felkészítsen minket, hogy szezon közben is előfordulhatnak nehézségek. Minden meccset meg akarunk nyerni, a cél az, hogy minél előrébb végezzünk, és győzni szeretnénk a Vasas ellen is. Teljesen új csapatunk van, ez előnyünkre is válhat, hiszen nincs klikkesedés régiek és újak között, mindenki egyszerre jött, együtt alakítjuk a közösséget. Egyelőre jól megy a csapatnak, az összhang is egyre jobb, és meccs­ről meccsre látszik, hogy jobban dolgozunk együtt a pályán.

Az Aluinvent-DVTK a mai bemutatkozása után három nappal, hétfőn 18.30-tól hazai környezetben, a miskolci városi sportcsarnokban lejátssza első hazai meccsét, a piros-fehérek ellenfele a bajnoki címvédő, Sopron Basket lesz.

ÉM-BCS

