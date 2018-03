Aluinvent-DVTK: a szombat és a vasárnap sem hozott győzelmet

Sopronban rendezték meg a hét végén a női kosárlabda Magyar Kupa döntőt (nyolc csapat részvételével), de a mezőny pénteken, a negyeddöntők lejátszása után négy gárdára csökkent. A három napos kupa víkenden az Aluinvent-DVTK csapata is végig érdekelt volt, a piros-fehérek szombaton este a házigazda Sopron Basket ellen játszottak.

Az elődöntőben

A finálé második napjának második meccsén, az elején két perc alatt egy pont esett, hazai büntetőből, amire akciógóllal Raksányi, Fontenette kombinációból jött a válasz – ekkor vezetett először és utoljára a DVTK. 5-2 után Raksányi egy triplával egyenlített (ekkor volt utoljára egyenlő), de aztán elment a Sopron. Pár perc alatt 10 pont fölé nőtt a különbség, elsősorban azért, mert pontatlanul dobtak a piros mezesek (21-10). A meccs második negyedében is tanácstalannak tűnt támadásban a Diósgyőr, két és fél perc elteltével Brewer értékesített egy büntetőt (25-11), a 14. minutában pedig Dubei triplájával 20 pontnál is több lett a hazai fór (32-11). A piros-fehérek próbálkoztak időkéréssel, cserékkel (a 15. percben már 11. játékos is pályára került), de a negyed első akciógólját csak és 5 és fél perc után sikerült betermelni, Pecková révén (34-13). A „szétrotált” csapatok csatájában, a Sopron játszott magabiztosabban, és védekezett sokkal jobban, illetve szerzett több lepattanót, így a hosszú szünetre akkora előnyre tett szert, amellyel tulajdonképpen formálissá tette a hátrelévő két negyedet (46-17). A lefutott meccsen nem a hazai győzelem, hanem annak különbsége volt kérdéses. A DVTK-ban ezen a napon csak egy olyan játékos akadt, Bach személyében, akit hozzáállása, eredményessége alapján ki lehetett emelni (82-50).

A bronzmeccsen

Vasárnap a bronzéremért a CMB Cargo UNI Győr volt a diósgyőriek ellenfele. A mérkőzés elején Szabó F. indította a pontgyártást, egy büntetője után egy hármast is bevert, majd három és fél perc után Goree is triplát jegyzett, ez volt a zöld mezesek első találata (4-3). Mivel a győri csapatot hiába frissítette cserékkel edzőjük, ettől sem lettek jobbak a dobásaik, a 6. percben időt kért Sandro Orlando (10-3). A folytatásban egy Peckova hármas következett, majd miután két létszámfölényes lehetőséget is elhibázott ellenfele palánkja alatt a DVTK, és ezt a Győr gólokkal büntette, piros-fehér időkérés szakította meg a játékot (13-7). 13-11-nél nem tudott egyenlíteni a Győr, Raksányi ekkor egy hármassal távolságtartó „végzést” adott ki, és több gól már nem esett a negyedben (16-11).

A második menet elején Melnikán kívül további két játékost cserélt be Svitek edző, Nagy D.-t, és Bachot, miközben a Győr már túl volt azon, hogy a 10. játékosát is bevetette. Ezt a játékrészt a zöld-fehérek kezdték jobban, Simon Zs. egyenlítése után Nagy-Bujdosó találatával a vezetést is átvették (16-18). A DVTK sokáig képtelen volt támadásban valamit is összehozni, három és fél perc után Brewer volt eredményes a palánk alatt (18-21). A zöldek sokkal jobban lepattanóztak, és részben ennek köszönhetően, a 15. percben már 7 ponttal vezettek (18-25). Aztán megálltak a „növésben” visszatértek a korábbi útra, a pontatlan dobásokhoz, amiben a Diósgyőr is „jó volt”, így a hosszú szünet előtt 5 pont lett a csapatok között (24-29).

A félidei statisztikából kiderült, hogy a meccs első részében a Győr több mint kétszer annyi labdát szedett le a palánk alatt, mint a Diósgyőr, a kérdés az volt, hogy tud-e ezen a téren javulni a piros-fehér gárda. Ebből a szempontból biztató volt, hogy a harmadik menet elején Brewer megszerezte csapata első támadó lepattanóját a meccsen, amiből Raksányi gólt ért el, bő két perc múlva pedig utóbbi kosaras triplájával fordítani is tudott a DVTK (32-31). De aztán zsinórban hét győri pont jött, amit Svitek edző időkérése követett a 25. minutában. Túlzás lenne azt állítani, hogy ekkoriban a Diósgyőrnek kedveztek volna a játékvezetők, de elsősorban nem emiatt nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez a fehér mezes gárda, hanem mert a védekezés, elsősorban a palánk alatt, erőtlen volt (34-45). A játékrész utolsó percében Laklóth egy palánk alóli után egy hármast is behúzott, és ezzel közel vitte a bronzhoz csapatát (40-54).

A záró felvonásban Stepanova gólja után két diósgyőri találtat, majd győri időkérés jött (44-56), a folytatásban pedig Raksányi kerekítette a különbséget (46-56). A piros-fehérek reménykedésének Fields vetett véget, két triplával, és az 5 perccel a vége előtt kikért diósgyőri szünetben csak a csoda tudott volna segíteni a hátrányban lévő csapaton (47-64). Mivel ez nem jött, a Győr pedig 35 perc alatt bebizonyította, hogy hosszabb kispadjával emeltebb minőséget képvisel, elsősorban a palánk alatt, így a DVTK-nak, lelkes szurkolóinak be kellett érniük a negyedik hellyel.

ÉM

Jegyzőkönyv

Női kosárlabda Magyar Kupa – Bronzmérkőzés

Aluinvent-DVTK – CMB Cargo UNI Győr 58-73 (16-11, 8-18, 16-25, 18-19)

Sopron, 600 néző. V.: Pálla, Praksch, Nagy V.

Aluinvent-DVTK: Fontenette (16), Raksányi (12/6), Szabó F. (8/3), Peckova (3/3), BREWER (10). Csere: Melnika (4), Nagy D. (2), Bach (3/3). Vezetőedző: Stefan Svitek.

CMB Cargo UNI Győr: FIELDS (21/12), Török (4), Robinson (-), Goree (11), Krivacevic (2). Csere: Czank (-), Stepanova (10), LAKLÓTH (13/9), Simon Zs. (3), Nagy-Bujdosó (7/3), Varga Zs. (2), Marko (-). Vezetőedző: Sandro Orlando.

Stefan Svitek: – Először is gratulálok a Győrnek, megérdemelten nyertek. Jól kezdtünk, de aztán kihagytunk két ziccert, amitől ellenfelünk magabiztosabb lett, bedobta a helyzeteit, és agresszivitásban is fölénk nőtt. Nem a legjobb formánkat mutattuk ebben a három napban. Innentől edzeni kell, az alapszakasz zárásra, a rájátszásra kell készülni, össze kell szedni magunkat, hogy bebizonyítsuk, ettől többre vagyunk képesek.

Sandro Orlando: – Boldog vagyok, mert a hét végén napról napra, egyre jobban játszottunk. Azt láttam vissza, amit vártam, de időre van szükség, hogy minden úgy menjen, ahogy azt szeretném. Örülünk a bronzéremnek.

