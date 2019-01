Aluinvent-DVTK: A Sopron bizonyította, kilóg

A női kosárlabda NB I. 13. fordulójában, vasárnap kora este a bajnoki címvédőt, a veretlenül listavezető Sopron Basket csapatát fogadta az Aluinvent-DVTK együttese. A találkozó előtt három játékost köszöntött virágcsokorral a hazaiak technikai menedzsere, Szabó István: a vendégek korábbi diósgyőri sportolói közül előbb a civilben lévő Tina Jovanovicot, majd a Miskolcon nevelkedett Dubei Debórát, végül pedig a DVTK új játékosát, Aija Putninát, mert ő kedden ünnepli a 31. születésnapját.

Sok volt a hiba

A kimaradt közeli kísérletek után Medgyessy a hárompontos vonal mögül szerezte a meccs első gólját, amire Casas egy középtávolival válaszolt. A folytatásban egy vendég tripla, és egy hazai dupla után (5–5) a listavezető több támadólepattanót szerzett, és a 7. percre 6 ponttal meglépett (7–13). Diósgyőri időkérés után sem ment támadásban a fehér mezes gárdának, a palánk alatt csak ritkán kerültek dobóhelyzetbe a hazaiak (7–17). Cserékkel próbálkozott a DVTK szakvezetője, Zele és Putnina is hárompontossal köszönt be, de a védekezésben sok volt a hiba, így nem tudott jelentősen csökkenni a különbség (13–21).

Kellett egy félidő, hogy fel tudjuk venni azt a tempót, amit a listavezető diktált.” Cziczás László

A második játékrész Zahui közelijével indult, és három perc sem telt el, amikor a pályaválasztó gárda edzője időt kért (18–29). Ráfért a csapatára a szünet, mert támadásban meglehetősen pontatlanok voltak, nem is elsősorban a dobásokban, hanem passzokban. A pauza után nem sokkal a nyolcadik, kilencedik és tizedik játékosát, Kiss A.-t, Szabó F.-t és Katonát is pályára küldte Cziczás edző. Közülük Szabó F. szándékos faulttal nyitott, nem sokkal később pedig egy simát is elkövetett, így Turner 5 büntetőt értékesített két etapban, közte Skoric szintén büntetőből volt eredményes, ami a vendég edző ellen megítélt technikai után járt (19–34). Miután visszatértek a játékhoz a csapatok, ismét az látszott, hogy egy emelettel feljebb van a Sopron, de nemcsak azzal, hogy jobban, pontosabban dobtak (21–40). A negyed vége egy picit jobban sikerült a DVTK-nak, és ennek köszönhetően -14-re felzárkóztak (30–44).

Fordulás után

A fehér mezes kihagyta a zöld bedobta, egymás után kétszer (30–48), így indult a harmadik játékrész. A diósgyőri ultrák ettől függetlenül, ekkor is küldték az energiát a pályára, és a publikum többi tagjai is díjazott minden jó hazai megoldást. A 26. percben az addig halványan játszó Walker-Kimbrough hármasa után vendég időkérés következett (40–53), majd Medgyessy duplája után Putnina közelijével jött tízen belülre a hazai gárda (44–53). A ,,tudunk jobbat az első két negyednél” bebizonyítása után, a játékrész végén ismét betonkemény védekezéssel találta magát szemben a hazai gárda, így a negyed végén 11 egység volt a felek között (46–57).

Turner jó megoldásai oltották ki a remény pislákoló lángját a hazaiaknál az utolsó tíz perc elején (46–63). A folytatásban az euroligás magyar együttes tartotta a tisztes távolságot, kontrollálta a meccset, és amikor kellett, akkor villant egyet-egyet. A DVTK küzdött, de ahogy a meccs előtt Cziczás László is mondta, a Sopron az más kávéház. Csodát nem láthattunk, azt viszont igen, hogy a listavezető kilóg a magyar mezőnyből. Ám ha a Diósgyőr azt hozza, amit tavaly, és a jövőben is ekkora támogatást kap majd a lelátóról, mint ezen a meccsen, akkor van esélye arra, hogy a bajnoki döntőben ismét találkozzon a címvédővel.

Jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – Sopron Basket 58–72 (13–21, 17–23, 16–13, 12–15)

Miskolc, 1200 néző. V.: Cziffra, Kapitány, Tóth C.

Aluinvent-DVTK: MEDGYESSY (13/3), Kányási (-), Walker-Kimbrough (11), Skoric (6), Mokango (6). Csere: Zele (8/6), Putnina (7/3), Kiss A. (1), Szabó F. (4), Katona (2). Vezetőedző: Cziczás László.

Sopron Basket: TURNER (15), Czukor (4), CASAS (9/3), CRVENDAKIC (13/3), ZAHUI (17/3). Csere: DEPREE (10), Fegyverneky (2), Dubei (2). Vezetőedző: Roberto Íniguez.

Cziczás László: – Gratulálok a Sopronnak, megérdemelten nyertek. Ízelítőt kaptunk abból, hogy Európa krémje hol tart, és kellett egy félidő, hogy fel tudjuk venni azt a tempót, amit a listavezető diktált. Az első két negyedben picit meg voltunk szeppenve, talán túl nagy volt a tisztelet, vagy az hatott ránk bénítóan, hogy megtöltöttük a csarnokot. A vereség ellenére megyünk tovább, a cél az, hogy négy közé jussunk a bajnokságban.

Roberto Íniguez: – Gratulálok a Diósgyőrnek, mert az első félidő után kialakult nagy különbség ellenére sem adták fel a meccset, harcoltak, és ezt nem sok együttes teszi meg. A csapatomról annyit, hogy az első félidőben jól játszottunk, a másodikban túl sokat figyeltünk az idő múlására, a jelentős előny tudatában. A harmadik negyedben fizikai problémáink is adódtak, Fegyverneky még nem tudott visszailleszkedni, és Jovanovic sem játszhatott. Néhány nap múlva ismét fontos meccs vár ránk az Euroligában, a mostani találkozó nagy tanulsága pedig az, hogy 40 percen keresztül koncentrálni kell.

