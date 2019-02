Aluinvent-DVTK: A ráadásban dőlt el a csata

Az alapszakasz végeredményének szempontjából fontos mérkőzést vívott tegnapelőtt az Aluinvent-DVTK gárdája a CMB Cargo Uni Győr ellen, a női kosárlabda NB I 17. fordulójában. Négy, korábban Diósgyőrben, jelenleg Győrben játszó kosarast köszöntöttek a kezdés előtt a hazai klub részéről: Szabó Petrát, Raksányi Krisztinát, Nagy Dórát, és Czank Tímeát.

Kontroll alatt

Skoric szerezte az első pontokat szorongatott helyzetből, aztán eladott labdák után Walker-Kimbrough és Medgyessy hintett kosarat (6–0). Hosszú, tért ölelő átadásokkal is próbálkozott a Diósgyőr, mozgatták a zöldeket, majd Skoricot Medgyessy hozta kihagyhatatlan helyzetbe (8–2), 3:13 perc után máris időznie kellett a Győrnek. Nem dolgozott nagy hatásfokkal a miskolciak palánkja alatt a vendég együttes, igaz, hetedik és nyolcadik egységüket két remek passz után érte el Gray. Walker-Kimbrough-é volt az első tripla, a zöldek cseréltek, bejött Krnjic. Mokangót nem tudták lefaultolni (17–10), de Krnjicet sem, aztán Kiss A. kapott dicséretet Cziczás edzőtől, jól harcolt ki és dobott be büntetőket. Érkezett a pályára Kányási és Zele a DVTK-nál, aztán Mandic a Győrnél, majd Putnina az Aluinventnél. A piros-fehérek végig kontroll alatt tartották a nyitó felvonást, ennek jutalma 8 pontos előny lett.

A második negyedben Kányási hintett triplát, és Spanou is ugyanígy tett. Putninának kijátszották szélre a labdát, ő sem rontott távolról (29–20), ám Cziczás edző szünetet kért. Jobban jöttek a dobások a házigazdánál, a győrieket jól fogták a piros-fehérek, akik szerzett labda után biztosan fejeztek be egy akciót (33–20). Eredménytelenül teltek a másodpercek, kosarak nélkül, Skoric tempója nagyon kellett (35–27). Jól védekezett a DVTK, Walker-Kimbrough hármassal alakította az állást, 40–27-re. A szünetig némileg feljött a vendég gárda, és egy pont híján ikszre hozta ezt a játékrészt, így nyílt maradt a meccs.

Fordítottak a vendégek

A harmadik negyed Gray büntetőkkel indult, Spanou ,,duplázott”, miként Zele is (42–35), aki utána gyakorlatilag kitépte ellenfele kezéből a labdát. A DVTK vezetett, de Raksányiék ott loholtak utánuk, és amikor Brown kintről gyűrűt talált, belenyúlt Cziczás László a meccsbe (24. perc: 46–43). Skoric játszotta meg Zelét kiválóan, majd vendégtérfélen elkövetett diósgyőri szabálytalanságot reklamált a hazai szakvezető. Raksányi pontjai győri vezetést jelentettek (48–49), támadásban és védekezésben is hullámvölgyben volt a Diósgyőr. Átvette az irányítást az Uni (48–53), Brown hármasa csak növelte a gondokat (48–56), muszáj volt időt kérni a miskolciaknak. Nagyon nem ment semmi a DVTK-nak, a Győrnek minden (49–61), ez a felvonás 12–30-ra elúszott.

Hogy a meccs is, arra a negyedik negyed volt hivatott ,,felelni”. Skoric triplával indított, mindent elkövetett a DVTK a visszafordításért, de közben Zele kipontozódott, csökkentek a variációs lehetőségek (57–63). Putnina keze biztos volt, 61–63-hoz érve a vendégek kértek szünetet. Ki-ki csatája zajlott a parketten, a közönség is igyekezett minden támogatást megadni. Kosárra kosár volt a válasz (66–68), még öt perc volt az utolsó sípszóig. 70–74-nél is még minden lehetett (1:50 perc vissza), Cziczás László még ,,betett” egy megbeszélést. 74–75-tel indult az utolsó perc, DVTK-labdaszerzés, aztán labdavesztés jött, 24 mp volt a végéig. Időt kért a Győr, játék, odaütés, Brown egyet talált büntiből (74–76). Megint idő, 13 mp, szabálytalanság, két hazai büntető, Mokango nem rontott (76–76). 8 mp, győri idő, nem tudtak dobni, pontosabban Spanou csak ,,kapufát” ért el, jöhetett az 5 perc hosszabbítás.

A ráadásban a DVTK nagyon rákapcsolt, igyekezett nyugodt maradni, amennyire lehetett (82–76). Jól védekeztek, a Győr kinti dobásokra kényszerült, ezek nem ,,sültek”, a piros-fehérek viszont már felszabadultak voltak, és nyertek.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – CMB Cargo Uni Győr 87–78 (23–15, 17–16, 12–30, 24–15, 11–2) – hosszabbítás után

Miskolc, 800 néző. V.: Tőzsér, Tóth, Balogh.

Aluinvent-DVTK: MEDGYESSY (14), SKORIC (12/6), WALKER-KIMBROUGH (27/6), Kiss A. (4), MOKANGO (15). Csere: Zele (4), Kányási (3/3), Putnina (8/3). Vezetőedző: Cziczás László.

CMB Cargo Uni Győr: BROWN (18/6), Raksányi (9/3), Török (4), SPANOU (22/6), Gray (12). Csere: KRNJIC (9), Czank (2), Mandic (–), Varga Zs. (2). Vezetőedző: Milos Pavlovic.

Kipontozódott: Zele a 32., Krnjic a 35., Gray a 40. percben.

Cziczás László: – Gratulálok a győri csapatnak. Még most is alig hiszem el, hogy megnyertük a mérkőzést, olyan mélyről jöttünk vissza. A harmadik negyeddel kapcsolatban lesz mit megbeszélni, az botrányos volt. Ilyet hazai pályán egyszerűen nem engedhetünk meg magunknak. Végül maximálisan megérdemelten győztük le a Győrt. A továbbiakban sok sikert kívánok a Győr csapatának, könnyen lehet, hogy nem ez volt az utolsó találkozásunk.

Milos Pavlovic: – Mindenekelőtt gratulálok kollégámnak és csapatának. Nagyon nehéz meccsre készültünk, és ez is be is igazolódott. Az első húsz percben nem voltunk elég határozottak, a Diósgyőr kézben tartotta ekkor a mérkőzést. A második félidőben aztán keményítettük a védekezésünket, és tíz pont körüli előnyt kovácsoltunk magunknak. Aztán faultproblémáink voltak, elvesztettük centereinket, kihagytuk a dobásainkat, az ellenfél viszont nem, és megnyerte a találkozót.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA