Aluinvent-DVTK: a PEAC ellen is lenne miért visszavágni

A női kosárlabda NB I 21. fordulójában pénteken 18.00-tól PEAC-Pécs – Aluinvent-DVTK mérkőzésre kerül sor, Pécsett. A két együttes ebben az évadban tétmeccsen negyedszer találkozik egymással, ugyanis előbb a nemzetközi porondon, az Európa Kupában, a csoportmeccsek során akadtak össze (október 18-án Miskolcon a Diósgyőr 73-59-re nyert, majd november 22-én Baranyában a mecseki gárda győzött 79-74-re), aztán következett a miskolci bajnoki, amelyen, december 8-án, meglepetésre a pécsiek simán, 69-50-ra győztek.

Az alapszakasz hajrájában

Ezekből az eredményekből azonban aligha lehet kiindulni, hiszen annak a legutóbbi mérkőzésnek a legeredményesebb játékosa, Raksányi Krisztina, a magyar válogatott csapatkapitánya, azóta már nem a pécsieket, hanem éppen a Diósgyőrt erősíti. De lehet, hogy ezen a mostani meccsen nem. Ugyanis a hátvéd a két hete Győrben lejátszott bajnokin megsérült, le kellett cserélni, nem tudta folytatni a játékot, és emiatt a múlt hét végi, Szekszárd elleni hazai tétmérkőzésen sem tudott pályára lépni. Arról, hogy a bokasérüléssel bajlódó játékos mennyire hiányzott a Szekszárd elleni bajnokin, illetve, hogy visszatér-e, a PEAC ellen, Stefan Svitek, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője a következőket mondta:

– Hiányzott nekünk, nagyon is a Szekszárd ellen. Sajnos, egy sérülés mindig benne van a sportban, de most ő pont olyan meccsen nem volt ott, amelyen apróságok döntöttek, ahol kellett a jó védekezés, a fontos pontok, ami részéről szokott jönni. És, hogy játszik-e holnap? 20 százalék az esély arra, hogy igen, 80, hogy nem.

A szakvezető elmondása szerint a Pécs elleni találkozó extrán fontos lesz, hiszen az alapszakaszból két forduló van hátra, és a jövő hét végére eldől, hogy ki milyen pozícióból kezdi a rájátszást, ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen eredmény születik. Stefan Svitek szerint ez a mostani meccs is eldöntheti, hogy a 4. vagy az 5. helyen zárnak, ők az előbbin szeretnének, mivel ez a rájátszás első körében, a ­negyeddöntőben pályaelőnyt ér, páratlan számú meccs esetén többszöri pályaválasztóként ­lejátszott bajnokit.

– Szinte biztos, hogy a ZTE ellen játszunk a rájátszásban, nagy esély van arra, hogy negyedikek leszünk, de ha a Zalaegerszeg is nyer kettőt, akkor az ötödik helyen végzünk – fejtegette Stefan Svitek. – A Zalaegerszeg és a Győr ellen is volt mit vissza­fizetni, így van ez most is, hiszen legutóbb nagy vereséget kaptunk a Pécs ellen, úgyhogy jó lenne ezt visszaadni.

Mire számít?

És, hogy mire számít a Pécstől a diósgyőri szakvezető?

– Agresszív, 2 a 2 elleni védekezésre, ezért úgy kell odautazni, hogy csak a győzelem hozhatja meg a negyedik helyet, és ennek tudatában kell játszani – mondta Stefan Svitek. – Maximális koncentrációra lesz szükség a 40 perc alatt, a jó védekezés extra fontos lesz, illetve az is, hogy ellenfelünk a palánk alatt ne szedjen le sok lepattanót, mert emiatt már veszítettünk jó pár meccset. A Pécsnek van egy jó amerikai centere, aki sok támadó lepattanót gyűjt össze, és ezeket pontokra is tudja váltani. Fontos, hogy őt semlegesíteni tudjuk. Jó csapatteljesítményre van szükség, olyanra, amit Győrben is mutattunk. Úgy vélem, hogy a mi formánk felfelé ível, a februári válogatott szünet előtt is jó játszottunk, de az is figyelmeztető kell legyen számunkra, hogy a Pécs néhány hete majdnem legyőzte azt Sopront, akik szerdán este az Euroligában bejutottak a legjobb négy közé. ­Szóval arra kell számítani, hogy ­kemény meccs lesz.

A mérkőzés napjáról

A klub által tartott sajtótájékoztatón az is szóba került, hogy elutaznak-e egy nappal hamarabb Pécsre, vagy csak a mérkőzés napján, pénteken indulnak útnak.

– Nincs lehetőség arra, hogy elutazzunk. Kár, mert amikor Lengyelországban dolgoztam edzőként, ott az volt a szabály, hogy a hazai csapatnak a mérkőzés délelőttjén kötelező volt edzéslehetőséget biztosítania a meccs helyszínén. De ilyen Magyarországon nincs. Voltak olyan mérkőzéseink, például Szekszárdon, Sopronban, amikor a mérkőzés előtt csendes pihenőt tudtunk tartani, ami jó dolog, de ez most kimarad – mondta Stefan Svitek.

A női kosárlabda NB I állása

1. Sopron Basket 19 17 2 1573-1088 36

2. KSC Szekszárd 18 16 2 1358-1079 34

3. CMB Cargo UNI Győr 18 13 5 1406-1213 31

4. Aluinvent-DVTK 18 11 7 1303-1155 29

5. Zalaegerszegi TE NKK 18 11 7 1231-1206 29

6. Ceglédi EKK 18 9 9 1305-1267 27

7. PEAC-Pécs 18 8 10 1262-1252 26

8. PINKK-Pécsi 424 19 7 12 1205-1368 26

9. Vasas Akadémia 18 5 13 1242-1455 23

10. MTK-Budapest 18 2 16 1011-1412 20

11. BEAC Újbuda 18 1 17 1057-1458 19

