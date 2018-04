Aluinvent-DVTK: A pályaelőny sokat jelenthet a Cegléd ellen

A piros-fehérek az egyik fél két győzelméig tartó párharc keretében pénteken 18 óra 30 perctől a miskolci városi sportcsarnokban a Ceglédi EKK együttesét látják vendégül. A mérkőzést azért játsszák pénteken, mert az intézményt szombaton és vasárnap más rendezvényekre foglalták le.

A fej és a szív

Ambrus Erzsébet megbízott vezetőedzőnek a mostani lesz a váltás utáni harmadik olyan fellépése, amelyen a kezében tartja majd a karmesteri pálcát.

– Úgy látom, hogy a lányok nagyon akarják az ötödik helyet, ez tükröződik a hozzáállásukon és a hangulatukon is – mondta lapunknak a szakvezető, majd így folytatta: – Ami személyesen engem illet: tisztségemet új feladatként fogom fel, most ezt kell betöltenem, megoldanom. Az elején volt bennem egy kis döbbenet, utána azonban már kizárólag a teendőimre összpontosítottam. A lányok abszolút partnereim a közös munkában. Taktikailag nem kell semmin változtatnom, hiszen elődöm, Stefan Svitek mester mindenre kiválóan felkészítette a lányokat, akiknek csupán az a dolguk, hogy a fejükben és a szívükben is a helyére tegyék a „dolgokat”. Sok időnk nem volt a ráhangolásra, azt gyakoroltuk, amit jól tudunk és azt kértem a lányoktól, hogy vigyék tovább azt a lendületet, amely az elmúlt mérkőzéseken ­annyira jellemző volt rájuk.

Kettő vagy három

Arra a kérdésre, hogy – már ami az ötödik helyet illeti – dolgozik-e a sportolókban a nélkülözhetetlen motiváció, Ambrus Erzsébet így válaszolt:

– Muszáj volt átbeszélni a játékosokkal ezt a kérdést. Szavaikból kicsengett, hogy igenis fontos az ötödik hely nekik, de a klubnak is, tekintettel az Európa Kupa-szereplésre. Vagyis szó sem lehet arról, hogy valaki vagy valakik leüljenek…

Az esélyeket megítélni ­nehéz, de: a pályaelőny nagyon sokat jelent, illetve jelenthet. Erről ezt közölte Ambrus Erzsébet:

– Ebben a párharcban ez adja nekünk azt a bizonyos pluszt. Szoros meccsekre ­számítok, ugyanis a Ceglédi EKK jó formában van, a PEAC-cal szemben 2–0-val lépett tovább. Ennek ellenére abban bízom, hogy két mérkőzésen tudjuk megszerezni az ötödik helyet, de akkor sem leszünk elkeseredve, ha a tervünkhöz három találkozóra lesz szükségünk. Manapság sehol nem könnyű győzni, legyen a környezet akár itthoni, akár idegenbeli. Arra kérem szurkolóinkat, hogy minél nagyobb számban látogassanak ki a sportcsarnokba és biztassanak minket, „munkájukat” pedig igyekszünk meghálálni.

Mindenki vállalja

A megbízott vezetőedző elmondta, hogy Aldazabal, aki legutóbb térdsérülése miatt nem játszott, újra a keretben van, és bár kisebb sérülések másokat is hátráltattak, a piros-fehérek valamennyi játékosa vállalja a péntek esti mérkőzést.

