Aluinvent-DVTK: A nyeretlen ellen, idegenben

A női kosárlabda Európa Kupa G-csoportjának 2. fordulójában szerda este Franciaországban lép pályára az Aluinvent-DVTK csapata. A piros-fehérek 20.00-tól a Nantes Reze együttesének vendégei lesznek. A diósgyőriek a tegnapi nap nagy részét utazással töltötték, délelőtt Budapestre buszoztak, onnan kora délután előbb Münchenbe, majd pedig Nantesba repültek. Este hat óra előtt érkezett meg a célállomásra a DVTK-s különítmény, köztük tíz játékos (Kiss A., Zele, Walker-Kimbrough, Sulciute, Mokango, Medgyessy, Katona, Szabó F., Kányási, Skoric), akik a szálláshely gyors elfoglalása után, a mai meccs kezdésével egy időpontban edzésen vettek részt a mérkőzés helyszínén.

A DVTK kosarasok a hét végén nem léptek pályára, legutóbbi meccsüket egy hete, az Európa Kupában játszották, amelynek során 77-59-re győzték le Miskolcon a cseh KP Brno gárdáját. Ezzel szemben a Nantes Reze bajnokit játszott a múlt szombaton, de nyerniük ezúttal sem sikerült, a Basket Landes együttesétől hazai környezetben 79-72-re kaptak ki, és három meccset követően még nyeretlenek. És mivel egy hete szerdán az olasz Reyer Veneziával szemben is alulmaradtak az EK-ban, így négyből semminél tartanak a 2018/19-es évadban, és vélhetően mindent megtesznek majd azért, hogy javítsanak a kirívóan gyenge mérlegükön.

Erősek ellen

– Igaz, hogy három vereségük van, de három erős csapat ellen játszottak, és aki csak egy kicsit is ismeri az európai női kosárlabdát, az biztosan tudja, hogy a francia bajnokság az egyik legerősebb a kontinensen – mondta Cziczás László, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője. – Ebben a küzdelemsorozatban szerepel a Nantes, és nagyon erős kezdő ötösük, de azt is tudjuk róluk, hogy ha a cserékhez kell nyúlni, akkor a kispadról nem igazán érkezhet olyan, aki az alapemberekkel egyszintű teljesítményre képes. Szeretnénk jó meccset játszani ellenük, és perszer nyerni is, hiszen ha ez sikerülne, órási lépést tennénk a továbbjutást jelentő hely megszerzésében.

A DVTK gond nélkül várja a mostani összecsapást, hiszen sérült játékosuk nincs, és az előző meccseken szerzett sikerek kellemes öltözői hangulatot teremtettek.

A legfontosabb

– A Brno elleni győzelem után kaptak egy kis pihenőt a csapat tagjai, rájuk is fért, és meg is érdemelték, hiszen a PEAC elleni idegenbeli bajnoki győzelem után az Európa Kupa első meccsén is sikerült nyerniük. Ezeknek az eredményeknek köszönhetően nyugodtabban tudtunk készülni az előttünk álló kemény sorozatra – jelentette ki a diósgyőri szakvezető.

Mint kiderült: Cziczás László az elkövetkező két hétre gondolt, amelyben négy idegenbeli meccs szerepel. A DVTK a franciaországi EK-mérkőzésről pénteken, a korai órákban érkezik haza, szombaton pedig már Győrbe utaznak, ahol vasárnap bajnoki vár rájuk. Onnan vasárnap éjszaka érkeznek vissza Miskolcra, és kedden már újra EK-meccsre kell indulniuk, az olaszországi Velencébe. Az ottani, szerdai összecsapás után a jövő héten szombaton még egy idegenbeli fellépés vár rájuk, budapesti helyszínnel.

– Sűrű program, sok utazással, a CMB Cargo UNI Győr, a Reyer Venezia kifejezetten nehéz ellenfél lesz, de a BEAC elleni meccs sem lesz könnyű, a megtett több ezer kilométer után – mondta Cziczás László, aki arra a kérdésre, hogy az általa említett három ellenfélhez hozzátéve a Nantes-ot is, melyik a legfontosabb meccs, így felelt: – Ha mindenképpen rangsort kellene felállítani, akkor azt mondom, hogy a vasárnapi, Győr elleni idegenbeli csata a legfontosabb.

ÉM-BCS

Az 1. fordulóban

A női kosárlabda Európa Kupa G-csoportjának 1. fordulójában, lejátszott még nem közölt mérkőzés eredménye: Reyer Venezia (olasz) – Nantes Reze (francia) 88-60 (26-13, 22-9, 26-19, 14-19).

