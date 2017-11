Aluinvent-DVTK: A megerősödött Zalaegerszeg meglepte a fáradt kupaindulót

A női NB I/A csoport 7. fordulójában pénteken Zalában lépett pályára a diósgyőri együttes, amely a franciaországi nemzetközi kupatalálkozó után egyből Egerszegre utazott, a piros-fehéreket 11 miskolci szimpatizáns is elkísérte erre a mérkőzésre.

Megállíthatatlan ZTE

4-0-val indította a hazai gárda a meccset, ehhez Parker tett hozzá két pontot büntetőből. Még csak másfél perc telt el az összecsapásból, s máris időt kellett kérnie Stefan Sviteknek, aki nem volt boldog az addig történtektől. Pecková triplája jelentette az első borsodi egységeket, majd Szabó F. jött Nagy D. helyett a pályára. A palánk alatt Parker dolgozott jól (12-3), aztán ismét cserélt a vendégek szakvezetője, Engelmant Burkholder váltotta. Jó ritmusban kosarazott és határozottan védekezett a korábbi évekhez képest erősebb ZTE, a DVTK nem találta a játékát, és 17-3-nál, az 5. percben ismét időt kellett kérni. Faultok terén nagyon megszaladt a Diósgyőr (1-6), Szabó F. érte el a Diósgyőr második hármasát (19-8). A fiatal Kiss A. hibázott két büntetőt, 21-10-nél a zalai mester is úgy látta, hogy szólnia kell hölgyeihez, az első negyed ettől függetlenül a házigazdáé volt.

A második felvonás elején Jeffery vágott be két „büntit” a miskolci kosárba, ekkor pontosan 12 perc telt el a csatából. A frissebb Parkerék ellenszerét nem találta a Diósgyőr, hiába voltak a cserék, szinte már mindenkit beküldött Svitek edző (28-12). Csúnyán eladott labda után Koziar vitte végig tisztán az akciót, s ezzel 20 pont lett közte (32-12). Megállíthatatlanul zakatoltak a zalaiak, Jeffery kívülről érkező, pontos gólja 38-15-t jelentett. Nem akadtak egyéni teljesítmények a látogatóknál, és még az is benne volt a meccsben, hogy a félidőig eléri a félszáz pontot a pályaválasztó. Ez végül nem sikerült, de első 20 percnyi produkciójával nagyon messzire került a győzelemtől a DVTK.

Nem jött a feltámadás

A harmadik játékrészt Melnika duplája indította, aztán Nagy D. gyűjtötte be harmadik személyi hibáját. Melnika ugyanebben a mutatóban négyhez ért, miközben Gorjanácz hármasával 49-21 lett az állás. A 25. percben Parker helyezte be a labdát a gyűrűbe (51-21), Nagy D. messziről válaszolt. A ZTE abszolút kézben tartotta a csatát, nem úgy nézett ki, hogy bármilyen fordulat állhat be. Pecková azért beíratta magának harmadik tripláját, ő átlépte a 10 pontos határt a DVTK-ban. Zele dobott két kettest (53-31), de a hazai csapat megint megrázta magát (60-32).

Az utolsó negyedben valami elementáris hajrára lett volna szükség a DVTK részéről a remekül kosarazó Zalaegerszeggel szemben, hogy forduljon a kocka, de már az is elérhetetlennek tűnt, hogy tízig ledolgozza hátrányát a Diósgyőr (64-40). Ekkor még 7 perc volt a mérkőzésből, a vendégek már csupán azért küzdöttek, hogy meglegyen legalább az 50 szerzett pont, ne legyen nagyon csúnya a vereség. A ZTE maradt koncentrált és visszaállította a 30 egységnyi különbséget (72-42). A nemzetközi kupaszereplésben elfáradt piros-fehérek nem tudták hozni a formájukat, semmilyen mutatóban (hiába lett döntetlen a második félidő), a hazai csapat sikere egy percig nem volt kérdés, ilyen arányban is megérdemelten verték borsodi riválisukat.

– Molnár István –

Jegyzőkönyv

Zalaegerszegi TE NKK – Aluinvent-DVTK

78-55 (24-10, 18-9, 18-15, 18-21)

Zalaegerszeg, 300 néző. V.: Söjtöry, Kovács, Esztergályos.

ZTE NKK: Koziar (16/3), Kovács G. (6), Jeffery (22/6), Hegedűs-Őri (5), Parker (16). Csere: Pavel (2), Gorjanácz (8/3), Gáspár-Szalay (3), Jurkó (-). Edző: Gáspár Dávid.

Aluinvent-DVTK: Nagy D. (11/6), Bach (-), Burkholder (9), Zele (6), Melnika (2). Csere: Pecková (18/12), Engelman (2), Szabó F. (5/3), Kiss A. (-), Aldazabal (-), Vukov (2). Edző: Stefan Svitek.

Gáspár Dávid: – Ma este nagyon jó játékot nyújtott a csapat, végig vezetve tudtunk nyerni.

Stefan Svitek: – Sajnos ismét rosszul kezdtük a meccset, és a későbbiekben sem tudtuk megtalálni a ritmust a pályán. Talán mentálisan és fizikálisan is elfáradtunk az előző és ebben a mérkőzésben. Ellenfelünk ma agresszíven kosárlabdázott.

