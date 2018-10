Aluinvent-DVTK: A meccs háromnegyedéig voltak partiban

Az Aluinvent-DVTK az NB I 2. fordulójában a Sopron Basket vendégeként lépett pályára, és a találkozó előtt a házigazda volt a mérkőzés esélyese. Az első percben Medgyessyék vezettek (2-4), míg százhúsz másodperccel később 8-8-nál jártak a felek. Határ duplájára Walker-Kimbrough válaszolt egy triplával, a borsodi hölgyek álltak jobban (12-13). Védekezésben kevesebbet nyújtottak a felek, ezért is gyűlhettek szépen a pontok. A nyitónegyed második része már nem sikerült olyan jól az Aluinvent-DVTK számára támadásban, ugyanis amíg a pályaválasztó még tizennégy egységet összeszorgoskodott, addig a Diósgyőr csupán hatot.

A második felvonás soproni kosárral kezdődött (28-19), és aki ezen a ponton arra gondolt, hogy már el is dőlt a csata, az tévedett. Cziczás László csapata saját palánkja alatt összekapta magát, illetve voltak indítások is, amelyeket pontosan fejeztek be. A 18. perc végén Walker-Kimbrough íratott be a neve mellé egy újabb hárompontost, és ezzel az Aluinvent előnyét jelezte az eredményjelző (35-36). Ezt követően ismét kiegyenlített volt a találkozó, ebben a negyedben még Mokango helyezte a labdát a gyűrűbe (41-40), de Crvendakic dobása is belefért még a félidőbe (43-40). A meccs első része tehát összességében jó volt a DVTK részéről, a hárompontos hátrányból még azt lehetett sejteni, hogy akár meglepetés is lehet.

Minőségibb kispad

A pihenőről visszaérkezve agresszívebb lett védekezésben a Sopron, míg a DVTK biztosnak tűnő helyzetekben is rontott (51-42). Mokango büntetőivel jött feljebb a vendégcsapat (55-48), de Turner sem hibázott ilyen játékhelyzetben. A 30. perc végén, egy másodperccel az utolsó kis­szünet előtt Medgyessy engedte még el a labdát, hátha módosul a 60-52-es állás, de nem volt sikeres a dobás.

A befejező negyedben ideje­korán kialakult a 10 pontos különbség a Sopron javára, és nagyon nagy hajrá és extra teljesítmény kellett volna a DVTK-tól az esetleges fordításhoz. A volt miskolci Dubei triplája azonban szertefoszlatott minden ilyen elképzelést (32. perc: 68-54), előre játékban és védekezésben sem tudták azt a szintet hozni a látogatók, mint korábban. 77-61-gyel mentek bele a csapatok az utolsó szűk három percbe, amely különösebb izgalmakat már nem hozott, nyert a bajnoki cím egyik várományosa.

A statisztikából kitűnt, hogy míg a Sopronnál egy olyan kosaras sem volt, aki 30 percnél többet töltött volna a pályán, a piros-fehéreknél négy ilyen játékos is akadt. Vagyis a dunántúliak mestere jobban tudott rotálni, a kispadról menet közben beszállók sokkal többet tudtak hozzátenni minőségben. MI

A tények

Sopron Basket – Aluinvent-DVTK 82-65 (26-19, 17-21, 17-12, 22-13)

Sopron, 1000 néző. V.: Papp, Vida, Major.

Sopron Basket: Fegyverneky (6), Turner (7), Czukor (2), Zahui (15/3), Határ (6). Csere: Salvadores (5/3), Dubei (6/6), Crvendakic (13), Varga (2), Dupree (20). Vezetőedző: Roberto Ininguez.

Aluinvent-DVTK: Medgyessy (14/3), Kányási (10), Walker-Kimbrough (17/6), Skoric (2), Mokango (16). Csere: Szabó F. (-), Katona (2), Zele (-), Sulciute (4). Vezetőedző: Cziczás László.

Roberto Ininguez: – Először is gratulálok a DVTK-nak, mely jó úton jár, szép szezon elé néznek, sok sikert kívánok nekik! Voltak hibák a játékvezetés terén, de mindenki hibázhat, emberek vagyunk, és ez egy nehéz munka. Mindenképpen pozitív, hogy végig kellőképpen kommunikáltak velünk. Nem volt egyszerű dolgunk ma, a döntő tényező a második félidei agresszívabb játékunk volt, illetve hogy javítottunk azokon az elemeken, amiken dolgozunk.

Cziczás László: – Fantasztikusan játszott a Sopron, gratulálok nekik! Az első negyedben közel 70 százalékkal dobtak, és így előnyt tudtak maguknak szerezni. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy 30 percig komoly ellenállást tudtunk tanúsítani. Itt tart a mi csapatunk jelen pillanatban, később kapcsolódott be a két légiós a munkába, időre van szükségünk. A 17 pont összességében soknak tűnik, de megnehezítettük a hazaik dolgát. Jövő héten a Csata ellen szeretnénk javítani!

