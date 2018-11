Aluinvent-DVTK: A jó és a rossz szériájú

A női kosárlabda NB I 6. fordulójában, vasárnap 17.00-tól CMB Cargo UNI Győr – Aluinvent-DVTK meccset rendeznek Győrben. A találkozónak a presztízs mellett komoly tétje van, hiszen mindkét csapat az első négy közé szeretne kerülni az alapszakasz végére, hogy a rájátszás előtt kedvező pozíciót fogjon. Bár a play-off még messze van, de a riválisok egymás elleni meccseinek eredményei nagyban befolyásolják a helyezéseket, éppen ezért mindkét fél számára fontos ez az összecsapás. A Győrnek különösképpen, hiszen a legutóbbi három bajnokijukat elvesztették, ugyanis a Vasas hazai (90-75) és a BEAC idegenbeli (101-60) legyőzése után előbb a Zalaegerszegtől kaptak egy fricskát pályaválasztóként (63-65), majd a Sopron elleni vereség következett idegenben (71-52), legutóbb pedig a Cegléd vendégeként futottak bele egy pofonba (65-63). Ezzel szemben a DVTK-nak a Sopronban elszenvedett vereségén kívül csak egy kisiklása volt, a Csata elleni hazai vereség, de a bajnoki rajt kezdete óta legyőzték hazai pályán a Zalaegerszeget, a PINKK-et, és a Pécsi EAC otthonában is diadalmaskodtak. Ráadásul a piros-fehérek az Európa Kupában is sikerrel vették eddigi két meccsüket, ezzel szemben a Győr a portugál Clube Uniao Sportiva múlt heti, hazai legyőzése után (78-67), szerdán a lengyel Lointek Gernika Bizkaia vendégeként maradt alul (79-67).

Pénteken korán

A diósgyőri kosarasok pénteken a korai órákban érkeztek haza a franciaországi Nantesból, az ott szerdán este elért tízpontos sikerük után és este már videóztak, és edzettek. Az öltözői hangulatnak, a közösségnek jót tett ez a siker, hiszen a piros-fehéreknek zsinórban ez volt a negyedik megnyert tétmeccsük, amelyek közül az utóbbi kettőt a nemzetközi porodon gyűjtötték be: a múlt heti, Brno elleni hazai 77-59 után, három napja 97-87-re győztek a Nantes otthonában.

Ez utóbbi meccs után agyondicsérte Cziczás László, az Aluinvent-DVTK vezetőe­dzője csa­pata irányítóját, Med­­gyes­sy Dórát, amin a játékos meglepődött, hiszen mint azt lapunk tegnapi számában is nyilatkozta, ez nem szokása a trénernek. – Abban igaza van Medgyessynek, hogy egyedül nem lehet jó egyéni statisztikát összehozni, hogy ehhez kellenek a társak – mondta a szakvezető. – Azért ejtettem szót a teljesítményéről, mert általában ha egy irányítónak jó meccse van, akkor 5-6 gólpasszt ad, ha extra napot fog ki valaki, akkor 9-10 ilyen jön össze. Dóri, a Nantes elleni, nemzetközi meccsen 17-ig jutott ebben. Érdemes lenne utánanézni, hogy mikor adott valaki utoljára ennyit egy mérkőzésen, de az biztos,

hogy ez egy olyan kiemelkedő produkció, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

Persze, társak is kellenek, akik értékesítik a dobásokat, hiszen egy jó passz gól nélkül nem sokat ér. Szerencsére szerdán jó százalékkal dobtak a csapat játékosai, ezúttal a hármasokat is, és mind az öt kulcsjátékosunk jó teljesítményt nyújtott. És ezek után az is látszik, hogy ha öten tudunk jól játszani, akkor mi egy elég komoly csapat vagyunk.

Élet-halál

A DVTK játékosai épségben értek haza Franciaországból, és ma már Győr felé veszik az irányt a délelőtti edzésüket követően, és megérkezésük után még ott is tartanak egy közös gyakorlást. A meccset egy nappal megelőző utazásból is látszik, hogy nagyon komolyan készülnek erre a találkozóra, és nem utolsósorban abból is, hogy még a Nantes elleni meccs előtt azt nyilatkozta Cziczás László, hogy a mostani sűrű programjuk közepette a Győr elleni bajnoki a legfontosabb. – Kétségtelen, hogy rossz szériában van ellenfelünk, de éppen ezért élet-halál meccs lesz ez a számukra, mert ha ellenünk is veszítenének, óriási lépéshátrányba kerülnének – jelentette ki a diósgyőri szakvezető. – Lehet, hogy jó formában vannak, lehet, hogy nem, lehet, hogy vannak problémáik, lehet, hogy nincsenek, de az életükért fognak játszani vasárnap. Játékoskeretben az ország egyik legerősebb az övéké, kiváló külföldijeik vannak, magasan jegyzett magyar játékosaik, ha ők összeállnak, hazai pályán szinte verhetetlenek. Mi olyan sorozatban, formában vagyunk, hogy azzal léphetünk pályára ellenük, hogy szerezzük meg a győzelmet, annak ellenére, hogy nem mi számítunk a találkozó favoritjának.

Berecz Csaba

