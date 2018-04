Aluinvent-DVTK: a hosszabbítás a Ceglédnek jött jobban

A női kosárlabda NB I rájátszásának utolsó szakaszában, az 5. helyért péntek este kezdődött meg a két nyert meccsig tartó csata a miskolci városi sportcsarnokban, az Aluinvent-DVTK és a Ceglédi EKK csapatai között.

Duplára hármas

Már az első percben lecserélte irányítóját, Medgyessyt a ceglédiek szakvezetője, a folytatásban pedig Melnika duplájára, a vendégek részéről előbb egy büntető, majd egy közeli akciógól, aztán egy tripla érkezett válaszul (2-6). A 4. percben viszont már a DVTK vezetett, Raksányi hármasa után Nagy D. középtávolit vert be (9-8). Aztán amikor utóbbi egy trojkát termelt és Fontenette is eredményes volt a palánk alól, CEKK időkérés következett (14-8). A pauza után Raksányi talált be, de a negyed utolsó két percében hazai találat nem esett, a Cegléd viszont egy 0–9-es etappal fordítani tudott (16-17).

A második menetben egy hazai duplára hármas érkezett válaszul, majd a sokáig semmi után Medgyessy ért el fualtos kosarat (18-23). A 16. percben Kányási góljával már 0–10-es szériánál járt a Cegléd a támadásban tanácstalan DVTK-val szemben, amin egy időkérés alatt próbált változtatni a hazai szakvezető (18-27). Raksányi duplájára Medgyessy felelt, aztán meglepetésre Cziczás László kért időt (20-29). Csakhogy csapata kizökkent a ritmusból, a negyed utolsó három perce mind védekezésben, mind támadásban a Diósgyőré volt, és Fontenette a játékrész utolsó másodpercében kiegyenlített (29-29).

Fordulás után

A harmadik negyedet a CEKK kezdte sokkal jobban (30-37), ez volt az ötödik nagy hullám a mérkőzésen, de nem sokat kellett várni a következőre. A 27. percben Szabó F. két triplája után egyenlő lett az állás (45-45), majd amikor Zele is betalált a palánk alól, és ezzel 16 minutát követően átvette a vezetést a Diósgyőr, vendég időkérés következett (47-45). De ettől függetlenül volt tovább (51-45), a hazaiak 12–0-s etapjának végére Zsovár tett pontot egy hármassal, majd ugyan ő egy újabb triplával egalizált, így meccsnullról indult a negyedik játékrész (51-51).

Szabó F. kétszer is vezetéshez juttatta csapatát, másodszorra Maksimovic nem tudott egyenlíteni a büntetőzése során, majd megint Szabó F. következett, ezúttal egy hármassal (58-54). De nem sokkal később egyenlített a CEKK, és előbb DVTK kért időt, majd ennek befejeződése után a vendégek. 58–61-nál Zele ért el triplát, majd Zsovár, de dobása közben Brewernek befújtak egy faultot, Maksimovic pedig pontosan érkeztette a büntiket (61-66). Aztán utóbbi szándékos hibája után Zele szerzett két egypontost, majd Mokango centerezését követően (63-68) Brewer trojkája és Fontenette palánk alólija hozta az újabb fordulatot (68-68). 130 másodperc volt hátra, amikor a CEKK időt kért a változatos, izgalmas meccsen, 27 szekundum pedig akkor, amikor Zele kipontozódása után Medgyessy egy büntetőt értékesített. Válaszul Fontenette is egyet, így jöhetett a hosszabbítás (69-69).

A ráadás elején Maksimovic volt a főszereplő, két akciógólja után, kipontozódott, ami után Raksányi büntetőből egyenlített (73-73). Popovic középtávoliját követően két büntetőt is benyomott (73-77), amire DVTK időkérés volt a válasz, de a hátralévő 99 másodpercben sem mentek a távoli dobások a hazaiaknak (73-81), így a fordulatokban gazdag meccset a ceglédiek nyerték.

Jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – Ceglédi EKK 77-83 (16-17, 13-12, 22-22, 18-18, 8-14)

Miskolc, 300 néző. V.: Kapitány, Jakab L., Hervay.

Aluinvent-DVTK: NAGY D. (11/3), Fontenette (12), Raksányi (15/3), Pecková (-), Melnika (-). Csere: Brewer (6/3), ZELE (18/6), SZABÓ F. (15/9), Bach (-). Megbízott vezetőedző: Ambrus Erzsébet.

Ceglédi EKK: MEDGYESSY (12), POPOVIC (20/6), Maksimovic (9), Cooper (7/3), MOKANGO (16). Csere: Kányási (4), ZSOVÁR (15/15), Kobolák (-). Vezetőedző: Cziczás László.

Kipontozódott: Zele a 40., Maksimovic a 43. percben.

Ambrus Erzsébet: – Aki ezt a meccset esetleg kívülállóként nézte, azt biztosan nagyon jól szórakozott, mert ez egy küzdelmes mérkőzés volt. Sajnos, nem mi nyertünk. Remek teljesítmény nyújtott Zsovár, aki öt hármast dobott, nálunk ezek hiányoztak, a mezőnyben is elmaratunk ellenfelünk dobóteljesítményétől. Ha a dobások bemennek, más lett volna a meccs vége. Ezen kell javítani. Szoros meccsre számítottam ma is, ott is arra számítok, mindent megteszünk, hogy Cegléden nyerjünk.

Cziczás László: – Gratulálok a hazai csapatnak, hősiesen küzdöttek ők is, mi is. A csapategység mellett Zsovár dobóformája nagyban hozzájárult, hogy nyerni tudtunk.

A két nyert mérkőzésig tartó párharc állása: 1-0, a Ceglédi EKK javára.

A két csapat a következő mérkőzést kedden 18.00-tól Cegléden játssza.

