Aluinvent-DVTK: A harmadik, a ma esti meccs dönt

A női NB I/A elődöntőjének második mérkőzését vívta a hétvégén Győrben az Aluinvent DVTK csapata. A küzdő felek tisztában voltak vele, hogy amennyiben a vendégek nyernek, úgy bejutnak a fináléba. A helyi csarnok vendégszurkolóktól volt hangos a feldobás kezdete előtt.

Gray formában

Két perc után a házigazda vezetett 4–1-re, azok után, hogy Gray szerzett akciókosarakat. Ide és oda is estek gólok, így nem sokkal ezután 7–5 volt az állás. Érezhető volt, hogy miként a hétközi első miskolci felvonáson, úgy ezúttal is a védekezés lesz leginkább a siker kulcsa, így szorosan fogtak embert a csapatok. Török hármasa 10–5-öt jelentett a Rába-partiaknak, később Zele jelentkezett szintén egypontos távoli dobással, ugyanis a győriek palánkja alatt nem adódott lehetőség (12–10). Gray már 11 egységnél tartott, formában volt, de Török is, aki egy újabb triplát vágott be, kellett a diósgyőri időkérés (19–10). Medgyessy is beszállt a kinti kísérletekbe, pontosan, az első menet így is elszállt, nyolc ponttal.

Walker-Kimbroughnak hamar összejött a négy személyi hibája, így nagyon vigyáznia kellett arra, hogy mit tesz a pályán, már amikor „felteszi” oda az edzője. Mokango tempójával 27–21 lett az eredmény, aztán Walker-Kimbrough is hozzátett egy kettest. Medgyessy büntetői sem kerülték el a gyűrűt (27–25), ebben a periódusban szebbik arcát mutatta a Diósgyőr. Emiatt a Győrnek kellett a kis szünet, a megbeszélés inkább, de a 15. perc elején egyenlő volt az állás (27–27). A DVTK szájíze szerint alakultak a dolgok a pályán (27–33), de azért Raksányi messziről beküldött egy hármast. Ekkor nem annyira működtek a kosárdobást megakadályozni akaró műveletek, a menet végén Medgyessy adott forintos labdát Mokangónak, akit faultoltak, de a büntetőket értékesítette.

A nagyszünet után már több mint tízpontos előnynél jártak Skoricék, éppen az ő kosarával (36–47). A Győr próbálta keresni első negyedes önmagát, de nem nagyon találta, közben Szabó F. dobott triplát (38–52), nem következhetett más, mint CMB-időkérés. A házigazda újabb labdát adott el, amiből pontot csinált a DVTK, 38–55-nél, bár még messze volt a vége, azt lehetett gondolni, hogy ezt már csak a miskolciak ronthatják el. Zele hármasa is „ült”, Spanou büntetőzött jól (44–58), amire Nagy D. pakolt rá egy triplát (47–58). Ez hozott izgalmat, az utolsó felvonásra 12 pontos fórral készülhetett a Diósgyőr (49–61).

Beleálltak a dobásba

A házigazdának nagyon gyorsan kellettek volna a pontok a negyedik negyedben, ráadásul úgy, hogy közben azért ne nagyon találjon gyűrűbe a DVTK. 56–63-nál Cziczás László lépett közbe, még volt hátra 5:43 perc. Spanou, Gray és Walker-Kimbrough is beleállt a dobásba a vonalon túlról, mindegyik bement, 66–68-nál még maradt két perc a döntésre. Spanou egyenlített, 1:24 perc volt még, időzött a DVTK. Utána is voltak időkérések, meg pontok nehéz helyzetben, ami 72–72-t, és hosszabbítást eredményezett. Az ötperces ráadásban Czank hintett két duplát, de Gray is nagyon kellett a 80–76-hoz. A diósgyőri felzárkózási kísérletre mindig volt válasz a győri oldalról, akik a büntetőkbe sem hibáztak bele, így kiharcolták a mindent eldöntő harmadik mérkőzést, amely ma 18.30-tól indul a miskolci városi sportcsarnokban.

CMB Cargo-Uni Győr–Aluinvent DVTK 87–82 (23–15, 13–27, 13–19, 23–11, 15–10) – hosszabbítás után

Győr, 500 néző. V.: Kapitány, Tőzsér, Tóth.

CMB Cargo-Uni Győr: Mandic (3), Török (10/6), Raksányi (18/6), Spanou (11/3), Gray (34/3). Csere: Nagy D. (3/3), Czank (4), Krnjic (4). Vezetőedző: Milos Pavlovic.

Aluinvent DVTK: Medgyessy (19/3), Skoric (9), Walker–Kimbrough (17/3), Putnina (–), Mokango (16). Csere: Zele (8/6), Szűcs R. (–), Kiss A. (1), Szabó F. (12/3), Kányási (–). Vezetőedző: Cziczás László.

Kipontozódott: Zele, a 45. percben.

Milos Palvlovic: – Büszke vagyok a lányokra, nagy győzelmet arattak. Sokat számított Raksányi Kriszta játéka, aki még mindig nem százszázalékos, de eszébe sem jutott, hogy ne játsszon. Nagy csapatmunka volt, viszont még nincs vége a párharcnak. Miskolcra is győzni megyünk.

Cziczás László: – A tizenhét pont előnynél sem hittem még, hogy megvan, mert nagyon erős a győri csapat, s mégis ő volt itthon. Kicsit csalódott vagyok, mert lezárhattuk volna a párharcot. Kedden ezt még megtehetjük.

Az egyik fél második sikeréig tartó párharc állása: 1–1.

Az elődöntő másik ágán a Sopron Basket kettős győzelemmel jutott tovább a ZTE NKK ellen, így finalista.

A felnőttjegy 1500 forintba kerül, míg a kedvezményes junior és szenior jegyek 1000 forintért válthatók. A családi jeggyel 3000 forintért lehet megtekinteni a mérkőzést. A 2018/19 szezonra kiadott kosárlabda bérletek természetesen érvényesek a rájátszás hazai találkozóira is.

Április 23-án 17.15-kor nyit mindkét pénztár és a sportcsarnokba már akkor be lehet lépni.

