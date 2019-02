Aluinvent-DVTK: A Galatasaray jobb végjátéka döntött

A női kosárlabda Európa Kupában, a legjobb 8+4 közé jutásért zajló visszavágón (a +4 azt jelzi, hogy amikor az EK mezőnye 4 csapatra csökken, akkor az Euroligából 4 gárda csatlakozik a mezőnyhöz) az Aluinvent-DVTK a török Galatasaray együttesét fogadta tegnap este a miskolci városi sportcsarnokban.

A nagy érdeklődéssel várt, telt házat hozó összecsapás alaphangját az adta meg, hogy a meccs kezdése előtt negyedórával a diósgyőri csapat nevében Cziczás László vezetőedző egy ajándékot adott át a szurkolók képviselőinek, és ezzel – a játékosok, a stáb tagjai által összegyűjtött pénzből vásárolt – nagy dobbal fejezték ki köszönetüket az eddigi támogatásért, nem utolsósorban azért, hogy egy héttel ezelőtt az isztambuli első meccsen is kijutott nekik a biztatásból.

19-11 is volt

A hazai csapat tagjai közül Putnina játéka kérdéses volt a meccs előtt, de a lett játékos az influenza ellenére vállalta a játékot. A találkozó első gólját Grigalauskyte szerezte, de a következő percekben pontatlanul dobtak a vendégek, a lepattanókat rendre a diósgyőriek szerezték meg, ők pedig azért nem tudtak meglépni, mert szinte mindent középen, a palánk alatt erőltettek, de ott a törökök nagyon jól védekeztek. Öt perc játék után 4-4 volt az állás, 6-6 után kezdett színesedni a meccs, előbb Macaulay vágott be egy triplát, majd Skoric és Medgyessy is ugyanezt tette. 12-11 után Skoric gólja következett, majd a csereként beállt Kiss A. faultos kosara. Ez utóbbi közben a diósgyőri szurkolók bemutatták a három vendégdrukkernek a kétoldalas lelátói szurkolást, azt, amit a fanatikus galatások nem tudnak, hiszen olyan csarnokban játszanak, amelynek csak az egyik oldalán van nézőtér… Walker-Kimbrough leindításos kosárával meg­lépni látszott a DVTK (19-11), ám 21-15-nél néhány másodperccel a negyed vége előtt Jefferson csökkentve négyre a különbséget.

Jobban kezdte a második játékrészt a Galatasaray, Atas hármasa után Topuz kettese is célba ért, ezzel visszavette a vezetést a török csapat (21-22). Erre válaszolt Walker-Kimbrough két duplával, ám a hárompontos hazai fór hamar elolvadt. 6-0-s szériát produkált a török együttes, majd 27-30-nál, a 15. minutában hazai időkérés következett. A pauza után Alben vágott be egy hármast. 31-33-nál kétszer is visszajöhetett volna az egál, de e helyett Alben második triplája ért célba. A nagy pozícióharcot hozó játékrész utolsó percében Medgyessy egy büntetőt értékesített, majd török időkérés után Macaulay szerzett egy szép centergólt (36-40).

Fordulás után

A térfélcserét követően Abdi gyarapította tovább pontjainak számát, előbb egy duplával, majd egy faultos kombinációval, így a 22. percben a hazai szakvezető időt kért (36-45). De ettől sem lett jobb a hazaiak játéka, nagyon sok volt a pontatlanság, a hiba, és csak miután 10 pont fölé nőtt a Galatasaray előnye (36-47), szerezte meg a játékrész első találatát a DVTK Mokango révén. A vendégek 10 pont körüli előnnyel vezettek, de 42-51 után „hirtelen” visszajött a meccsbe a Diósgyőr: Putnina jó és eredményes megoldásai után Walker-Kimbrough értékesített két büntetőt (50-51). Jött is a török időkérés. A negyed végén Mokango begyömöszölte hetedik centergólját, ezzel nyitott maradt a meccs, és a továbbjutáskérdése (52-54).

Nagyon izgalmasan alakult

A törökök legjobbja, Macaulay a negyed elején betalált, de Skoric is, kétszer egymás után a palánk alól (56-56). Ezt követően Walker-Kimbrough volt eredményes, leindítás után, és ezzel húsz perc után ismét a DVTK-nál volt az előny (58-56). A Galata pauzája után a vendégeknek kétszer is lejárt a támadóidejük, aztán Macaulay csak betermelt egy faultos kosarat, 20-ra kerekítve pontjait. A remek hangulatú, izgalmas meccsen 60-59-nél Jefferson hintett egy hármast, ami után három percen át, Skoric egyenlítéséig nem változott az eredmény (62-62). 101 másodperccel a vége előtt egy pályatörlés színesítette a meccset, amelybe a játékosok közül többen is beszálltak. Aztán Jefferson dobása célba ért, majd a mezőny legjobbja, Macaulay megszerezte az első tripláját, amikor 33 szekundum volt hátra (62-67). Időt kért a Diósgyőr, de plusz másodperceket nem tudtak szerezni, a török csapat rutinosan megőrizte előnyét, győzött és ezzel továbbjutott.

Berecz Csaba

Jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – Galatasaray (török) 65-69 (21-17, 15-23, 16-14, 13-15)

Miskolc, 1800 néző. V.: Karakatsounis (görög), Matejek (cseh), Zenis (szlovák).

Aluinvent-DVTK: Medgyessy (7/6), WALKER-KIMBROUGH (14), Skoric (12/3), Putnina(11), MOKANGO (16). Csere: Kiss A. (3), Zele (-), Szabó F. (-), Kányási (2). Vezetőedző: Cziczás László.

Galatasaray: Alben (7/6), JEFFERSON (12/3), Abdi (7), GRIGALAUSKYTE (12), MACAULAY (24/6). Csere: Guclu (-), Topuz (2), Atas (5/3), Onar (-), Sahin (-). Vezetőedző: Efe Guven.

Cziczás László: – A szurkolókkal, szurkolással kezdeném: amikor megkeresett engem a DVTK, pont azért vállaltam el az edzői feladatot, mert ezt szerettem volna átélni. Óriási hangulat volt, nagy dolog, hogy ennyi ember szurkolt nekünk. Köszönet mindenkinek, aki eljött, sajnáljuk, hogy így kellett hazamenniük. A Galatasaray rutinos, jó játékosokból álló csapat, és azt a néhány rövidzárlatunkat, ami volt, kihasználták. Nagyot küzdöttek a lányok, 10 pontos hátrányból is fel tudunk állni. Az EK befejezése után, innentől a bajnokságra koncentrálunk.

Efe Guven: – Csodálatos hangulatú mérkőzés volt, nagyon nehéz volt győzni. Boldog vagyok, hogy ilyen körülmények között ez mégis sikerült, és örülünk a továbbjutásnak. Sok sikert kívánunk a DVTK-nak a bajnokságban.

Továbbjutott: – a Galatasaray kettős győzelemmel, 146-141-es összesítéssel.

