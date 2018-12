Aluinvent-DVTK: A féltáv második helye a cél

A női kosárlabda NB I. 11. fordulójában csütörtökön 18.30-tól Aluinvent-DVTK – VBW CEKK Cegléd mérkőzést rendeznek a miskolci városi sportcsarnokban. A hazai csapat számára a tét a kilencedik győzelem begyűjtése, és ezzel együtt az alapszakasz féltáv második helyének megszerzése. Mivel a bajnoki pontok tekintetében a Diósgyőr előtt álló zalaegerszegi gárda már lejátszotta ennek a fordulónak a meccsét, így a DVTK veresége esetén is szinte biztos, hogy a második helyre jönne fel a tabellán, még akkor is, ha a másik nagy riválisa, a szekszárdi gárda az utolsó helyen álló MTK vendégeként nyer. Ugyanis a zalaiakat és a tolnaiakat is legyőzték a piros-fehérek, vagyis az egymás elleni eredményekben jobbak, és nem utolsósorban a kosárkülönbségük is jelentősen jobb az említett két csapaténál.

A DVTK-hoz szerződésemig csak Cegléden voltam felnőttcsapat edzője, így furcsa lesz először a volt klubom ellen meccselni.” Cziczás László

A DVTK az év végi második helyet tulajdonképpen csak akkor bukhatná el, ha nem kapná meg a kiállásért járó 1 pontot, ami a vesztes csapatoknak jár. Utóbbira az esély nulla százalék körüli, és mivel egy olyan csapatot fogadnak a diósgyőriek, amelyik a tabella alsó házába tartozik, a zsinórban a kilencedik győzelem megszerzésére törekszenek majd.

Érdekes szálak

A Diósgyőr – Cegléd csatának vannak érdekes szálai, ugyanis a DVTK jelenlegi keretében, edzői stábjában több olyan sportember van, akik korábban, a tavalyi évadban, illetve ezt megelőzően, éveken át a Pest megyei csapat szolgálatában állt. Közéjük tartozik Cziczás László, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője, akinek elsőként azt vetettük el, hogy túl sok előnyt nem tud kovácsolni abból, hogy tavaly még a ceglédieket irányította, mert szinte a teljes csapat kicserélődött.

– Ez egy új csapat, új légiósokkal, új, Euroligát is megjárt edzővel, szóval az egy másik Cegléd az előző évadhoz képest – mondta a diósgyőri szakvezető. – Elég sokáig nem úgy szerepeltek, ahogy azt tőlük várni lehetett volna, de a legutóbbi bajnokijukon, a múlt héten vasárnap a Szekszárdot idegenben megszorongatták, a tavalyi ezüstérmesnek nagy hazai pálya kellett ahhoz, hogy nyerni tudjon. Ez erős figyelmeztetés a számunkra, ami azt jelzi, hogy a tabellán elfoglalt helyezésük nem tükrözi a valóságot. Svéd, szerb, mozambiki válogatottjaik vannak, nem szabad lebecsülnünk őket, mert ebből baj lehetne. Nem lesz ez egyszerű meccs, függetlenül attól, hogy mi vagyunk az esélyesebbek. Viszont szeretnénk a második helyen zárni az évet. Remélhetőleg sok szurkoló jön ki a meccsre, a lányok megérdemlik az elismerést, mert az elmúlt hónapokban jól teljesítettek. Azért dolgozunk nap mint nap, hogy a közönségnek örömet szerezzünk, és reméljük eljön az idő, amikor megtelik a miskolci városi sportcsarnok.

Katona kérdéses

Ami a DVTK keretét illeti: Katona vállsérülése még nem jött teljesen rendbe, emiatt ezen a meccsen a játéka erősen kérdéses. Pedig ő is azok egyike, akik játékosként éveken át jelentős szerepet játszott a ceglédi kosárlabda fellendítésében. Ha Katona nem is, de Medgyessy, Mokango, Skoric és Kányási ott lesz egykori csapata ellen a pályán, ahogy Cziczás Lászlónak is irányítania kell volt együttesével szemben a DVTK-t.

– Biztos, hogy különleges mérkőzés lesz, más, mint a többi, hiszen éveket töltöttem Cegléden, a DVTK-hoz szerződésemig csak ott voltam felnőtt csapat edzője, és bizonyára nagyon furcsa lesz először a volt klubom ellen játszani – mondta Cziczás László. – De van valami, ami most is hasonló, az, hogy amikor a Ceglédért dolgoztunk, éveken át esélytelenekként jöttünk ide, és ennek ellenére néhányszor sikerült nyernünk. Most meg kell akadályoznunk, hogy ez megismétlődhessen. Veszélyes meccs lesz, bizonyára a túloldalon is megvan a motiváció, de bennünk is van bizonyítási vágy, remélem ez elég erős lesz ahhoz, hogy nyerjünk.

Berecz Csaba

A női NB I állása

1. Sopron Basket 11 11 – 964-616 22

2. Zalaegerszegi TE NKK 11 8 3 831-723 19

3. Aluinvent-DVTK 10 8 2 837-672 18

4. AKSC Szekszárd 10 7 3 723-631 17

5. PEAC-Pécs 10 6 4 712-664 16

6. NKE-Csata 10 6 4 690-700 16

7. CMB Cargo UNI Győr 10 5 5 755-678 15

8. Vasas Akadémia 10 3 7 676-773 13

9. VBW CEKK Cegléd 10 2 8 671-787 12

10. PINKK-Pécsi 424 10 2 8 633-774 12

11. ELTE BEAC Újbuda 10 2 8 646-885 12

12. MTK-Budapest 10 1 9 568-803 11

