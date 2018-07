Alsóvadász SE: Kiadta a jelszót a klub vezetője, és a végén igaza lett

Az 1600 lelkes település együttese tizen­nyolc mérkőzéséből tizenhatot megnyert, és két döntetlen mellett veretlen maradt. Aranyérmét 50 ponttal, 76–20-as gólkülönbséggel harcolta ki a 38 pontos Mezőzombor és a 36 pontos Taktaszada előtt.

Vereség nélkül

– A szezon előtt kijelentettem, hogy veretlenül kell diadalmaskodnunk, a fiúk pedig ehhez tartották magukat – mondta Szemán János az Alsóvadász SE elnöke, a község polgármestere. – A két döntetlent sajnáljuk, Golopon és Mezőzomboron azonban így alakult, ilyen van a fociban. A célunk tehát egyértelműen a bajnoki cím és a vele járó megyei II. osztályú tagság volt. A helyi második vonalban szerepeltünk már, most visszakerülünk abba a csoportba, amelyet egykor megjártunk. Sikerünket kiváló csapatszellemünknek és hozzáállásunknak, továbbá középpályás- és csatársorunk kiemelkedő teljesítményének köszönhetjük. Ezzel persze még véletlenül sem kisebbítem a védőszekció tagjait, mert ők is hozzátették a magukét az első helyünkhöz.

Az éllovas kerettagjainak mintegy fele volt falubeli, a többiek a környékről jártak Alsóvadászra.

– Nálunk mindenki dolgozik, így a játékosok edzést szinte nem tartottak, csak a mérkőzéseken találkoztak – folytatta az egyesület első embere. – A gárda átlagéletkora ideálisan alakult: a harmincon felülieket a köztesek és a húszon aluliak vegyítették, a másokra jellemző negyvenesek nálunk kimaradtak a szórásból. Az úgy 26-28 éves „elegy”, vagy ahogyan én elneveztem, a derék had hozta is az elvárhatót. A felnőtt alakulat mellett utánpótlásunk szinte letette névjegyét, ugyancsak győzött, most pedig az a dolgunk, hogy a legtehetségesebb ifistákat a nagyokhoz vezényeljük. Gyerekanyagunk van, ráadásul Felsővadászról, Homrogdról és Lakról is meríthetünk, Szikszó közelsége viszont semmit nem hozott a konyhánkra.

Három edzőmeccs

Arról már döntést hoztak, hogy vállalják a magasabb osztályt, Szemán János szerint ugyanis ehhez minden adott náluk.

– Az anyagiakat az önkormányzat, mint főszponzor állja – közölte az elöljáró. – Próbálunk támogatókat szerezni, és megítélésem szerint ez menni fog, hiszen mindig akadtak jó szándékú vállalkozók, akik támogattak bennünket, miért lenne most másképpen. Pályánk talaja jó, és a szociális épület is megfelel a megyei II. osztály szintjének. Eddig csak ötven-hatvan ember szurkolt nekünk, a létszám a második vonalban várhatóan legalább százasra bővül, de amennyiben a szomszédos falvakból is eljönnek hozzánk az érdeklődők, hazai fellépéseinken még többen lehetnek. A holtidényben három edzőmeccsünk lesz, többet nem tudunk vállalni, hiszen képtelenek vagyunk öt-hat helyről összetrombitálni a fiúkat. A bennmaradást tűzzük ki, a hátrahagyott csoportunkból pedig jövőre a Mezőzombor követhet minket a megyei kettőbe.

ÉM-KT

Az alsóvadászi siker részesei

Kapusok: Siroki Béla, Adorján Roland

Védők: Krajnyák Balázs, Szemán Dániel, Putnoki Norbert, Ganyi Miklós, Farkas Lajos

Középpályások: Horváth Dániel, Kiss József (17 találattal házi gólkirály), Vróbel Ákos, Balázs László, Kópé Tibor, Szaniszló Máté, Faludi Sándor, Trézsi Tamás, Horváth Attila, Dienes Martin

Támadók: Mező Levente, Ganyi Rudolf, Lakatos Zsolt, Glonczi Tamás

Elnök: Szemán János

Játékosedző: Szemán Dániel

Elnökhelyettes-technikai vezető, U19 edző: Szabó Lajos

Menedzser: Losonczi Csaba

Vezetőségi tagok: Juhász Gergely, Ruszkai László, Horváth Dániel

