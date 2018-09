A Miskolci Törvényszék ítéletet hirdetett, annak a letartóztatásban lévő vádlottnak az ügyében, aki álmában akarta elvágni volt felesége nyakát, majd ezt követően öngyilkosságot kísérelt meg.

A bíróság a tényállást a vád­irattal egyezően állapította meg, mely szerint a terhelt és a sértett korábban házastársak voltak. Válásukat követően gyermekeikkel továbbra is egy házban laktak Miskolcon. Kapcsolatuk azonban a vádlott féltékenysége miatt rendkívül megromlott, az együttélés során a vádlott többször megfenyegette a sértettet, hogy megöli őt is és a gyermekeket is. A vádlott – ígéretét beváltva – egyik nap, a hajnali órákban bement a sértett által használt hálószobába, majd egy 15 cm pengehosszúságú késsel megvágta az alvó asszony nyakát. A sértett azonban felébredt és kezével a kés élét megfogva eltolta azt magától. A vádlott ekkor elhagyta a hálószobát, az udvarra sietett és nyakán önmagát is megsebesítette. Ekkor a házban tartózkodó gyermekek is felébredtek a sértett és a vádlott kiabálására, akik közül a legkisebb együtt aludt a sértettel a támadás idején.

A törvényszék a vádlottat védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 10 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

