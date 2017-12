„Állatorvosmentes” karácsony és szilveszter

– A felfokozott hangulat, ételeink bőséges választéka sok problémát okozhat, ha nem figyelünk oda. Gondoljunk csak a karácsony utáni állatorvosi esetekre. Ezek leggyakrabban a kocsonyacsontok okozta emésztési problémák, halszálkák, baromfi csöves csontok általi sérülések. Csokoládé és édesítő­szerekkel (xylitol!) készített sütemények etetése, melyek nagyon veszélyesek kutyáink anyagcseréjére és már akár pár perc alatt súlyos elváltozásokat okozhatnak.

Vigyáznunk kell a ünnepi dekorációkra is, hisz az elektromos díszek, fények is veszélyt jelenthetnek (vezetékek megrágása, sérülése). Kölyökkutyák szívesen játszanak a gömb alakú díszekkel és szereznek szájsérüléseket. Félős kedvenceinknél már most érdemes gondolni a szilveszterre. A tűzijátékok és petárdák durrogásától félő kutyáinkat, cicáinkat már több nappal előtte el kell látni nyugtatókkal. A csak szilveszter napján adott készítmények sokszor hatástalanok. Kertben tartott kutyáinkat célszerű védett helyen elhelyezni, érdemes a nyakörvére telefonszámot elhelyezni, ha mégis elmenekülne. Remélem békésen telnek az ünnepek, ezért „állatorvosmentes” karácsonyt és szilvesztert kívánok az olvasóknak.

– ÉM –

