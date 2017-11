Állatorvos éjszaka? Nyíregyházán

Az egész megyében, így Miskolcon sincs hétvégén éjszaka állatorvosi ügyelet, panaszolják a Facebookon az állattartók. Azt írják, legközelebb Nyíregyházán találni ilyet, pedig Miskolc nagyobb város. A problémával a B.-A.-Z. Megyei Állatorvosi Kamara elnökéhez, dr. Minár Gyulához fordultunk, aki leszögezte: összetett problémáról van szó.

A 27 év alatt nem kellett gyakran éjszaka állatot gyógyítanom.” Dr. Minár Gyula

Nincs támogatás

Az egyik gond az, hogy az állam semmilyen támogatást nem nyújt az állatorvosoknak az ügyeletért. Ha valaki a rendelőjében ül péntek délutántól hétfő reggelig, és egyetlen állattulajdonos sem jelentkezik, ezt teljesen ingyen tette, ha pedig mégis hoz valaki beteg állatot, de meghallja, hogy milyen magas az ügyeleti díj, rögtön nem kéri az ellátást.

– Az igaz, hogy az ügyeleti rendszer ma nem olyan, mint 15-20 évvel ezelőtt, amikor hatósági 24 órás ügyelet volt, de azért Miskolcon az állatkórház szombat és vasárnap délelőtt, valamint ünnepnapokon is fogadja az állatokat, valamint a nagyobb állatklinikákon is ügyelnek hétvégén. Tíz éve próbáljuk megoldani, hogy az állatorvosok kapjanak állami támogatást az ügyeletért, vannak ez irányú kezdeményezések, de egyelőre megoldatlan a probléma. Csak annyit szeretnénk, hogy pénteken délután 1 órától hétfő reggelig járjon valamiféle támogatás az állatorvosnak. Miskolcon egyébként egy-másfél éve olyan rendszer működik, hogy 4-5 állatorvosi rendelő kapcsolódott egy ügyeleti telefonszámhoz, és felváltva vállalták az ügyeletet. Nyíregyházán 8-10 állatorvos praktizál, így ők meg tudják oldani a 24 órás ügyeletet is, de hozzá kell tennem, hogy például egy balesetet szenvedett állat műtétjét 80-120 ezer forintért vállalják, ami máshol 60-70 ezerbe kerül – vázolta a helyzetet a kamarai elnök.

Sürgős esetben

Hangsúlyozta: bár nincs éjszakai ügyelet, de az nem igaz, hogy ilyenkor nem lehet állatorvost találni.

– Ha engem éjszaka felhívnak az állattulajdonosok, én akkor is megyek. És ez véleményem szerint Miskolcon is így működik. Az interneten fent van a rendelőm telefonszáma, de mellette az is, hogy sürgős esetben milyen mobilszámon vagyok elérhető. Ma már minden állatorvos maszek, mindenki magának fizeti az adóját, a járulékait, a társadalombiztosítását és a villanyszámláját, nem működik a régi rendszer, hogy beosztás szerint ügyeljenek felváltva. Mindenki maga dönti el, hogy ügyel-e éjszaka vagy sem. Egyébként Budapesten is csak egy-két helyen van hétvégén éjszakai állatorvosi ügyelet – sorolta dr. Minár Gyula megjegyezve: éjszaka fogorvosi ügyelet sincs az embereknek.

Szülés, császármetszés

Elmondta azt is: 27 éve praktizál, de nem sűrűn kellett éjszaka állatot gyógyítania. Egy-két szülés vagy császármetszés előfordul, ezt azonban előre megbeszéli az állattartóval, hogy mikor lehet erre az eseményre számítani.

– Egyszer éjjel 1 órakor hívott valaki, hogy a kutyája a futtatón belelépett egy üvegbe, vérzik a lába. De ez extrém eset, hiszen nem túl gyakori, hogy valaki éjszaka futtatja a kutyáját. Tehát bizonyosan okozhat gondot az éjszakai ügyelet hiánya, de Miskolcon és környékén sok jó nevű állatorvos dolgozik és sok jó nevű állatklinika működik. Biztos, hogy ott sem marad ellátatlan egy állat, ha éjszaka történik vele valami. Soha nem érkezett még hozzám olyan panasz, hogy éjjel valaki nem talált állatorvost, és emiatt valamilyen tragédia történt volna. De az igaz, nehéz ilyenkor szakembert találni – állapította meg végül a kamarai elnök.

ÉM-HE

A tények

A következőket találtuk a felsőzsolcai állatorvosi rendelő oldalán:

Rendelési időn kívül este 22 óráig az alábbi telefonszámon kaphat segítséget:

06-20/48-24-101. A helyettesítést mindig más rendelő adja. Ezen a telefonszámon egy üzenetrögzítő jelentkezik be, és egy hosszú sípszó után megadja az éppen helyettesítő állatorvos telefonszámát. Kérjük, hogy ezt a szolgáltatást csak sürgős, halaszthatatlan, életveszélyes esetben vegyék igénybe. Ilyen esetekben az ellátás díja magasabb, mint a hétköznapi díjszabás. Az ellátás várható költségeiről érdeklődjön az adott állatorvosnál!

Este 22 órától reggel 8 óráig a hozzánk legközelebb eső nonstop állatkórház a Nyíregyházi Állatkórház, ami az alábbi telefonszámokon érhető el:06-30/206-0969, +36-42/512-200. Kérjük, Nyíregyházára indulás előtt telefonon egyeztessenek a kollégákkal!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA