Állatjogok, felelős gazdik

Megyénkben számos állatvédő szervezet és önkéntes tevékenykedik házi kedvenceink életminőségének javítása és a felelős kisállattartás népszerűsítése érdekében. Viszont az kevésbé közismert, hogy ezt a kérdést egyetemi oktatók is fontosnak tartják. Prof. dr. Paulovics Anita PhD, egyetemi tanárral, megbízott tanulmányi és általános dékánhelyettessel, a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Államtudományi Intézetének igazgatójával beszélgettünk, aki az állatok jogaival kapcsolatos szabadon választható szemináriumot indított tanítványai számára.

Az a célom, hogy minél többen megismerjék a problémákat.” Prof. dr. Paulovics Anita PhD

Hat négyzetméter jár

– Mindig nagyon szerettem az állatokat, gyermekkorom óta kutyatartó vagyok és sosem akartam, hogy bántsák őket, de érdekel a védett vadállatok kérdése is. Jogászként több szakcikket írtam már a témában, majd egy-két motivált hallgató szakdolgozatot szeretett volna belőle készíteni. Emiatt elindítottam egy szabadon választható tantárgyat, ami rendkívül kommunikatív óra szokott lenni. Általában elővesszük a jogszabályokat, megnézzük, hogyan alkalmazzák azokat a hatóságok és bedobjuk a közösbe a saját meglátásainkat. Tulajdonképpen nekem az a célom, hogy minél többen megismerjék a problémákat – osztotta meg az egyetemi oktató.

– Az egyik ilyen tipikus probléma, ami nagy port kavart az utóbbi években, hogy az önkormányzatok korlátozták az ingatlanonként tartható ebek számát. Sok konfliktus származott ebből, mert az volt a bevett gyakorlat, hogy két kutyát engedélyeztek ingatlanonként és ha ennél több volt és mondjuk a szomszéd bejelentést tett, akkor elindult az eljárás. A 2010-es években korszerűsítették az egész állatvédelmi szabályozást és az alkotmánybíróság ezt alaptörvény-ellenesnek minősítette. Jelenleg már csak azt határozzák meg, hogy minimum hat négyzetméternyi területen tartható egy háziállat és a lakás és a kertes ház között sem tesznek különbséget. Így manapság kizárólag a szomszédok birtokháborítása ügyében tehet bárki bejelentést. Természetesen a menhelyekre is érvényes bizonyos területi szabályozás, de nem ugyanaz, mint a hobbitartókra. Ott például kennelenként több kutya is befogadható – mutatta be a jogász.

Főemlősökkel tilos

Az állatvédelmi törvény átfogó reformjával kibővültek a hatóságok eszközei is, ahogy megtudtuk.

– A legtipikusabb szankció a bírság, de lehetséges állattartástól való eltiltás és állatvédelmi oktatáson való részvétel kötelezővé tétele. A két utóbbit azonban ritkábban alkalmazzák a gyakorlatban. Kiemelném, hogy az állatkínzás már büntetőjogi kérdés, ahol szabadságvesztés is kiszabható, de ezt általában felfüggesztve kapják a bűnösök, amivel nem értek egyet. A magyar szabályozás egyébként teljes mértékben EU-konform, de az Európai Unió a háziállatok tartását nem szabályozza kötelező jelleggel. Viszont az állatkísérleteket és a mezőgazdasági céllal tenyésztett állatok helyzetét nagyon szigorúan veszi. Világviszonylatban kuriózum, hogy 2013-tól teljesen betiltották az uniós tagállamokban a főemlősökkel és a kozmetikai termékek előállítása érdekében végzett állatkísérleteket – tette hozzá Prof. dr. Paulovics Anita.

A digitalizáció segítség

A civil szervezetek sem az állatkínzást, sem a felelőtlen állattartást nem büntethetik, mégis fontos szerep jut nekik a lakosság szemléletformálása terén.

– A civileknek kevés jogi eszköz van a kezében, talán csak annyi, hogy ügyfélként léphetnek fel az állatvédelemmel kapcsolatos közigazgatási eljárásokban. Azonban a felelős állattartás és felvilágosítás érdekében nagyon sokat tehetnek, különösen a digitalizáció eszközeivel. Különböző internetes felületeken és közösségi portálokon népszerűsíthetik az állatmenhelyeket és állatvédelmi oktatást is tarthatnak, vagy segítségért fordulhatnak hozzájuk magánszemélyek. A szabadon választható tantárgyamra szintén megszoktunk hívni állatvédő szervezeteket, akik kézzelfogható, valós problémákat tárnak elénk – hangsúlyozta az intézetigazgató.

