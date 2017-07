Álláskeresői feladatok a nyárra

Mai cikkünkben összegyűjtöttük azokat a hasznos tevékenységeket, amik hozzájárulhatnak a mielőbbi elhelyezkedéshez.

Nyelvtanulás

A legtöbb munkakörben elvárás valamilyen idegen nyelv ismerete, ezért fontos, hogy erre is szánjunk időt. Korábbi cikkünkben összefoglaltuk az angol tanulást elősegítő oldalakat, de biztos léteznek hasonlók más idegen nyelven is. Már az is sokat segít, ha egy filmet idegen nyelven nézünk meg felirattal. Próbáljunk meg naponta 5-10 percet szánni a nyelvtanulásra!

Szakmai könyvek olvasása

A nyelvtanulás mellett arra is kell időt fordítani, hogy ne essünk ki a gyakorlatból! Az iskolák elvégzésével már rajtunk múlik, hogy szinten tartsuk a tudásunkat. Ehhez az internet is segítséget nyújt, számos szakmai blog oldal és könyv érhető már el. Érdemes lehet akár a Szabó Ervin könyvtárba beiratkozni a nyárra, így tudunk spórolni, nem kell mindent külön megvásárolni.

