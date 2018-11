Állásbörzét szerveztek családosok számára Miskolcon

A börzén olyan munkáltatók jelentek meg, akik nemcsak toleránsabbak a családos munkavállalóval szemben, de kifejezetten előnyt igyekeznek ebből kovácsolni.

Az álláskeresőket és a családokat 23 kiállító és a 7 elő­adás mellett játszósarok várta, illetve a kisgyermekes édesanyáknak szoptatósszobát is biztosítottak. Kismamák pedig érkeztek is szép számmal gyermekeikkel együtt, hiszen ez egy olyan alkalom volt, amikor atipikus foglalkoztatási formák is porondra kerültek, részmunkaidős és otthonról végezhető állásokat is kínáltak az érdeklődőknek.

Hanna is a gyermekével érkezett, mint elmondta, a saját maga számára csak afféle előzetes felmérést végez, mert még egy darabig otthon szeretne maradni a kicsivel, viszont a férje számára részmunkaidős állást keresett, hogy a család mellett tudjon dolgozni.

ÉM-HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA