Alkotópárosként hozták el a Csonka Pál-emlékérmet

Csonka Pál-emlék­érmet kapott – alkotópáros kategóriában – Viszlai József Ybl-díjas építész, Miskolc volt főépítésze és Janik Ottó tartószerkezeti tervező. Miskolciként ők az elsők, akik ebben az elismerésben részesültek.

– Csonka Pál építészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudomány doktora volt, édesapja, Csonka János pedig a karburátor feltalálója, tehát nagyszerű tudós családról beszélhetünk – kezdte Viszlai József, amikor az éremről kérdeztük. – A nagy hírű egyetemi professzor halála után, 30 évvel ezelőtt alapították a díjat, amit minden évben egyéni és alkotópáros kategóriában a Csonka Pál Kuratórium ítél oda. Míg az előbbit főleg oktatással foglalkozó szakember kapja – az idén dr. Almási József tartószerkezet-tervező mérnök –, míg a páros kategóriát építész és statikus közös munkájára ítélik oda az alapján, hogy mennyire konstruktívan tudnak együtt dolgozni.

Az Északtervnél kezdtek

Viszlai József és Janik Ottó közel harminc éve terveznek közösen épületeket. „A Miskolci Kós Károly Építőipari szakközépiskolában egy osztályba jártunk. Majd Ottó a Debreceni Ybl Miklós Műszaki Főiskola Építőipari Karán, én pedig a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán végeztem. Mindketten az Északterv Miskolci Műhelyében kezdtük pályánkat, de utána is több cégnél közösen dolgoztunk. Ma már mindkettőnknek önálló cége van, de a tervezéseim 95 százalékánál Janik Ottó volt a tartószerkezeti tervező” – árulta el az építész.

Miskolcon – többek között – a Szinvapark, Macropolis, a Miskolci Galéria és a Miskolci Egyetem főbejárata dicsérik kettőjük munkáját. Jelenleg is van számos közös munkájuk, például Eger fölé terveznek egy kilátót, amit egy régi fúró­toronyból kell átalakítaniuk. „Az általam megálmodott épületek elég különbözőek, speciális szerkezeti megoldásokat kívánnak, nem egyszerű dobozházak. De Ottó jó partner abban, hogy ezekhez megtalálja a megfelelő statikai megoldásokat. Talán azért is könnyű a közös munka vele, mert építészmérnökként kezdte pályafutását” – fogalmazott Viszlai József.

Megelőzve a 4-es metrót

– Végtelen nagy megtiszteltetés a Csonka Pál-érem, főleg így, hogy alkotópárként kaptuk meg – hangsúlyozta Viszlai József. – Arról nem is beszélve, hogy nagyszerű építészekből álló kuratórium ítélte nekünk, elismerve ezzel több mint 30 éves közös munkánkat. Büszkék vagyunk arra is, hogy erre a díjra – többek között – a 4-es metró statikus-építész párosa is pályázott, valamint több már budapesti nagyprojekt, és mégis minket választottak.

