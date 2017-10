Aljas „öregező”módszer is dívik, az „unokatrükk”

Szerencsére rácsok mögött várja további sorsát az az illető, aki ellen – jogi megfogalmazással – „idős korú sértettek sérelmére elkövetett csalás és kifosztás bűntette” miatt indult büntetőeljárás. A nyomozási adatok alapján az immár gyanúsított még tavaly tavasszal egy 84 éves idős embert megtévesztve szerezte meg annak lakását, valamint több mint 6 millió forintnyi készpénzét.

Másik esetben az elkövető egy 73 éves nő rosszullétét kihasználva jutott be annak lakásába, ahonnan aztán mintegy 2,5 millió forinttal távozott. Az eddigiek alapján bíróság előtt felel majd tettéért, és akár 7 évet is meghaladó szabadságvesztést is kaphat tetteiért. Úgy tűnik, nem árt időről időre felidézni az eseteket, mert maguk az elszenvedői, az idősek tehetnek a legtöbbet a megelőzés érdekében.

Kiszolgáltatottak

A bűnözés talán legvisszataszítóbb fajtájának tartják azt, amit a szleng úgy hív, hogy „öregezés”. Ez az, amikor életkora, szellemi vagy fizikai állapota miatt kiszolgáltatott ember válik bűncselekmény áldozatává. A rendőrségen, bíróságon, ügyészségen rendszeresen felbukkanó ilyen esetek bizonyítják, hogy máig sokszor előfordul, hogy öregeket csapnak be, fosztanak ki primitív trükkökkel. Sajnos, az összes trükk felsorolhatatlan, mivel szinte naponta találnak újakat az elkövetők.

Miskolctapolcai eset volt, hogy este fél 10-kor két férfi csengetett be az idősek lakta utca egyik lakásába, hogy ők nyomozók, láttak-e mozgást a szomszédban. Felvetődött a kérdés, hogy hol tudja ellen­őrizni az idős ember, hogy tényleg rendőr járt-e ott. A válasz, hogy igazolvánnyal kell magukat azonosítani a rend­őröknek. Azonban ma már azt is tudják úgy hamisítani, hogy egy tapasztalatlan idős embert meg lehet téveszteni vele.

Fontos az óvatosság

Maguk az érintettek is sokat tehetnek azért, hogy ezt elkerüljék.

A rendőrség hivatalból minden lehetséges fórumon igyekszik felhívni az idősek figyelmét a kockázatokra és az elemi óvintézkedésre.

A nagyobb biztonsághoz az időseknek néhány rossz szokásukat kell megváltoztatni. Fokozottan figyelniük kell arra, hogy ismeretlenekben ne bízzanak meg, legyenek azok bármily kedvesek vagy bizalomgerjesztőek is. Elemi óvatossággal, körültekintéssel, elővigyázatossággal sok bajtól megóvhatják magukat. Az sem árt, ha régi ismerőseikkel, barátaikkal összefognak a biztonságuk érdekében!

Az „unokatrükk”

Különösen aljas módszerként tartják számon az „unoka­trükköt”, amikor telefonon bejelentkezik valaki a rég látott unoka nevében, és azt mondja, hogy X-Y jelentkezni fog pénzért, amire a távollévő unokának szüksége van. Aztán hamarosan meg is érkezik a pénzközvetítő. Ez a trükk újabb érv arra, hogy senkinek ne beszéljünk családi viszonyainkról, ne adjuk meg a család telefonszámait!

– ÉM –

