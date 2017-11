Alakulóban a kapcsolat Erdőbényén

Az erdélyi Gyergyócsomafalvával már több mint tíz éve ápol testvértelepülési kapcsolatot Erdőbénye. A hegyaljai település most egy újabb hasonló kapcsolat kiépítésén dolgozik a szlovákiai Vinnával.

Közös pályázatok

– A konzulátust keresték meg a vinnaiak, hogy szeretnének egy olyan magyar településsel kapcsolatot kiépíteni, amelynek adottságai, lélekszáma, fekvése hasonló az övékhez – mondja Kántor Dezső, Erdőbénye polgármestere. – Még egy nagyon fontos szempont volt, foglalkozzanak a magyarországi településen borászattal.

A borászatok és a szép táj miatt egyre többen jönnek hozzánk.” Kántor Dezső

Itt Tokaj-Hegyalján több település is megfelel ezeknek a szempontoknak, közülük minket kerestek meg a felkéréssel. Nyáron már járt nálunk a vinnai küldöttség, most szerdán mi viszonoztuk a látogatást. Nagyon szép fekvésű faluról van szó, amely az idegenforgalomból él meg, és mi is szeretnénk ebbe az irányba elmozdulni. Már a gyergyócsomafalvaiaknak is felvetettük, mi lenne, ha nyitnának egy olyan üzletet, ahol hegyaljai borokat lehet kapni. Az itteni borászatok folyamatosan tudnának szállítani. Eddig ez a kezdeményezés még nem valósult meg, de a vinnaiakat is megkeressük ezzel az ajánlattal, hiszen bár ők is foglalkoznak szőlészettel és borászattal, de csupán 50 hektárnyi termőterületük van, aminél itt Erdőbényén is található nagyobb birtok. Még egy nagy haszna lehetne ennek a testvértelepülési kapcsolatnak, mégpedig az, hogy miután a vinnaiaknak már van egy lengyel testvértelepülési kapcsolatuk, nekünk meg egy erdélyi, egy ilyen négyes szövetség nagyobb eséllyel indulhat határokon átnyúló pályázatokon.

Felújítás, építkezés

Az erdőbényeiek továbbra is a turisztikai fejlesztésekben látják a jövőt.

– A borászatok, a szép táj miatt egyre több turista jön hozzánk, ezért igyekszünk úgy alakítani a fejlesztéseinket, hogy a hozzánk látogatók minél több látványosságban gyönyörködhessenek. Ennek jegyében egy pályázati forrásból 100 millió forint értékben alakítottunk ki egy tanösvényt a Kossuth utcán. Egy másik szintén 100 milliós fejlesztésre már megnyertük a pénzt, már csak azt várjuk, hogy megérkezzen a számlánkra a pénz. Ebből fogjuk kialakítani a mesterségek házát, ami egy interaktív bemutatóközpont lesz. Erdőbényén mindig nagy hagyománya volt a kádár mesterségnek és a kőfaragásnak, ezeket fogjuk majd bemutatni, de a keramikus mesterségnek is találunk helyet az épületben – mondja Kántor Dezső.

Falu a Széles-tó partján

Vinna (1899-ig Vinna-Banka, szlovákul: Vinné) község Szlovákiában, a Kassai kerület Nagymihályi járásában Nagymihálytól 7 kilométerre északkeletre, a Széles-tó északi partján található.

1920-ig Ung vármegye Szobránci járásához tartozott. A falut 1944. október 30-án a németek felégették, 285 ház pusztult el, de a háború után újjáépült. A mai település Vinna és Banka községek egyesülése.

2011-ben 1692 lakosából 1581 fő szlovák volt. A községtől északnyugatra emelkedő 325 méter magas hegyen állnak Nagymihály (Vinna, Tarna) várának romjai.

Szent Anna tiszteletére szentelt római katolikus temploma 13. századi eredetű.

A Sztáray család késő reneszánsz eredetű kastélya a 17. század közepén épült, a 18. század első felében barokk stílusban építették át és az udvar irányában megtoldották. A 19. és a 20. században is átalakították. Reneszánsz és barokk részletekkel, boltozatain helyenként stukkódíszítéssel rendelkezik.

