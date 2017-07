Aláírásgyűjtés a 26-os út elkerülő szakaszáért

Az okokról Gúr Nándor országgyűlési képviselő tájékoztatott kedden a Sajószentpéter-táblánál a főút mellett.

Mint elmondta, 2014 áprilisában Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője ugyanazon a helyen jelentette ki, hogy az elkerülő utat az MSZP-kormány nem is akarta megépíteni, de a Fidesz-kormány megcsinálja a beruházást 2016-ra. Gúr Nándor hangsúlyozta, már 2007-ben kiemelt projektként kezelték az elkerülő két ütemét, amelynek 2010-re építési engedélye is volt. Az Orbán-kormány azonban hagyta, hogy 2011-ben lejárjon az építési engedély, majd határozatban azt vállalta, hogy 2011–2016 között megépíti a két várost elkerülő utat. Ahogy azt is, hogy 2017–2020 között elkészülnek a Kazincbarcika–Vadna–Dubicsány–Putnok elkerülő szakaszok.

Egy 2016-os határozattal azonban a közúti fejlesztések közül törölte a 2022-ig megvalósuló közúti fejlesztések közül a 26-os utat érintő valamennyi vállalását. Gúr Nándor szerint a környéken élők megérdemlik az egészséges élet lehetőségét a nagy átmenő forgalomtól való megszabadulással, így, ha kormányra kerül az MSZP, akkor teljesíti ezt a jogos igényt.

ÉM

