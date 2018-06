Al Pacino is csatlakozott a Tarantino-film sztárszereposztásához

Los Angeles – Al Pacino is csatlakozott a Once Upon a Time in Hollywood című Quentin Tarantino-film sztárszereposztásához – számolt be róla a Variety.com.

Pacino a Leonardo DiCaprio által alakított szereplő ügynökét, Marvin Shwarzot játssza a Sony stúdió filmjében. Al Pacinónak ez lesz az első közös munkája Tarantinóval.

Legelső, Kutyaszorítóban című 1992-ben bemutatott filmje óta Tarantino rendre sztárszereposztással forgat. A Manson-gyilkosságokról szóló, Hollywoodban játszódó produkcióban Damian Lewis Steve McQueent alakítja, Luke Perry lesz Scotty Lancer, Emile Hirsch Jay Sebing fodrász, Dakota Fanning pedig Lynette "Squeaky" Fromme, a Manson család tagjaként jelenik meg a filmvásznon. A forgatókönyvet is Tarantino írta, aki a rendezés mellett producerként is jegyzi a filmet. Korábban már bejelentették, hogy a szereplők között van Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Burt Reynolds és Timothy Olyphant. DiCaprio egy régi tévés westernsztár, Rick Dalton szerepét játssza, a dublőrét, Cliff Booth-t pedig Brad Pitt alakítja. Mindketten a talpon maradásért küzdenek, mivel Hollywood lassan elfelejti őket. De Dalton szomszédságában egy igazi híresség lakik: Sharon Tate. A produkció 2019. augusztus 9-én kerül a mozikba: a LaBianca-gyilkosságok és Tate meggyilkolásának 50. évfordulóján kezdődik a forgalmazása Észak-Amerikában. Al Pacino az HBO Paterno című új filmjében nyújtott alakításáért elismerő kritikákat kapott, hamarosan Martin Scorsese The Irishman című filmjében láthatja a közönség.