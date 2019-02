Akvapónia a Titánon? Lehet, hogy ez lesz a jövő

Kreatív és programozásban kiváló csapatok mérték össze tudásukat szombaton a Miskolci Egyetemen, a First Lego League világméretű verseny közép-európai elődöntőjében. A fiataloknak nemcsak robotépítésben és programozásban kellett jeleskedniük, hanem a világűrrel kapcsolatos kutatásban is. Sőt az is számított, milyen jó a csapatszellem, hogyan tudnak közösen megoldani egy meglepetés-feladatot.

© Fotó: Vajda János

Mindezt Orosz Tamástól, a BPIGroup Hungary Kft. gyárigazgatójától, a verseny főszervezőjétől tudtuk meg a helyszínen, miközben a robotlegók már a versenypálya feladatain dolgoztak. Elmondta: 9 magyar 5 lengyel és 1 bolgár csapat vesz részt az elődöntőben. Ők azok, akik az országukban megnyerték a régiós döntőket. Az űrrel kapcsolatos kutatásra egy fél évük volt, csakúgy, mint a robotok programozására.

Saláta és hal

Éppen pihenőt tart a LEV3LUP csapat, mely miskolci fiatalokból áll. Bereczki Anna, az egység szóvivője elárulja: öten vannak, közülük négyen a Lévay József Református Gimnáziumba járnak, egyikük pedig a Szent Imre Katolikus Általános Iskolába.

© Fotó: Vajda János

-Tavaly kezdtük a munkát apukám segítségével, meg kellett tanulnunk programozni és építeni, de az idén már teljesen egyedül dolgoztunk. Mindannyian szeretjük a matekot és a fizikát, és érdekel minket a programozás. A pályán elég jól szerepeltünk, 196 pontot értünk el – sorolja Anna. Elmeséli azt is, hogy az űrrel kapcsolatban azt találták ki, hogy a Titánra repülnek el. Azért épp oda, mert ott van víz, így építhetnének egy akvapóniát, aminek segítségével zöldségeket termeszthetnének és halakat nevelhetnének. Így aztán lenne mit enni. Az akvapónia kicsinyített mását el is hozták a versenyre.

HE

