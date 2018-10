Aktívan telt a bogácsi találkozó

Az eseménysorozat hétfőn kezdődött és a résztvevők csütörtökig maradtak a községben. Csetneki László főszervező a keddi Ki mit tud? alkalmával elmondta, akárcsak a korábbi alkalmakkor, idén is körülbelül százan vesznek részt a rendezvényen, amely már a nyolcadik a sorban. Érkeztek vendégek a közeli településekről, de Nyíregyházáról, Győrből, Székesfehérvárról és Szombathelyről is. A keddi közösségi házbeli eseményen 17 műsorszámot láthatott a közönség, a produkciókat zsűri bírálta el, amelynek tagjai voltak Kovács Sándorné Manci néni, valamint Szikszai Imre és a Kultúra lovagjai is. Az idősek zenés éjszakai fürdőzésen is részt vettek a bogácsi fürdőben, szerdán pedig a bogácsi borospincéket, valamint a település nevezetességeit látogatták meg.

ÉM-TB

