Akkor kezdődött, amikor a riportja már véget ért

Életszag. Ez a címe Kégl Ildikó negyedik, első könyvének. Ő fogalmaz így, hozzátéve, nevet is rajta, aki hallja. De az az igazság, hogy a januárban megjelenő könyve ugyan a negyedik, ami az ő nevével fémjelzett, de az első szépirodalmi mű. A Magyar Hírlap újságírója ugyanis ezúttal novelláskötettel jelentkezik. Ízelítőként az öt legsikeresebb írást tartalmazó hangoskönyv már elkészült, ezt mutatta be Kégl Ildikó az olvasóközönségnek szerdán Miskolcon.

Műveimben felhasználtam személyiség-lélektani tanulmányaimat.” Kégl Ildikó

Megkereste a kiadó

– Tíz éve írok prózát, de ezeket a novellákat csak egy szűk irodalmi kör ismerte, igazából szépirodalmi bemutatkozásom nem volt. Ebben az évben azonban több oldalról is biztatást kaptam. Egy neves pszichológustól, valamint országos pályázatokon elért sikereimtől. Olyan pályázatokon nyertem, ahol 300-400 pályamű közül választották ki a legjobbakat. Ezzel nem is foglalkoztam mindaddig, amíg meg nem keresett egy kiadó képviselője, aki úgy vélte, hogy hiányt töltenének be lélektani novelláim, mert ezek manapság valami miatt nem jelennek meg elég markánsan a magyar irodalomban. Azok a pszichológusok, akik méltatják a novelláimat, azt mondják, azért különlegesek, mert nagyon erős pszichológiai motívumok szerepelnek az írásaimban, de nem szaknyelven megfogalmazva, hanem szépirodalmi stílusban – tudunk meg többet az írótól. Hozzáteszi: ő egyébként majdnem pszichológus lett, rendkívül érdekelte ez a tudományág, és műveiben fel is használta személyiség-­lélektani tanulmányait.

A már kapható hangoskönyv létrejöttében ismert színművészek vettek részt: Seres Ildikó, Nemcsák Károly és Mucsi Zoltán.

– Ők nemcsak tehetséges színészek, de fontos a számukra, hogy a magyar irodalom egy-egy jelentős alkotását megőrizzék az utókor számára. Hitvallásuk az is, hogy a nagy klasszikusok mellett a kortárs írók munkásságát is bemutassák – fogalmaz Ildikó.

Átformált történetek

Mi ihlette a lélektani novellákat? – kérdeztük Kégl Ildikótól. Mint mondta, javarészt munkája során kapott olyan impulzusokat, amelyek a művek megírására ösztönözték. Amikor egy-egy riport után kikapcsolta a diktafonját, nem ért véget a történet. Riportalanyai a magánéletükről kezdtek el beszélni. Ezek az íróra olyan hatással voltak, hogy a novellák megírásába fogott. De a novellák igazából nem a riportalanyok történetei, csak 5-10 százalékban, azokat Ildikó továbbgondolta, átformálta.

