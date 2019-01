Akit megcsókolt a Múzsa

Korábban fennkölt dolognak tartotta a kifejezést: a Múzsa csókja. Ám 2017 októberében ő is megélte ezt az érzést, árulta el lapunknak Kertész Attila. A fotóművész több mint 25 éve alkalmazott fotográfiával, reklámfotózással keresi a kenyerét. Ám azon a bizonyos hajnalon valami megváltozott, és elkezdett mandalákat készíteni.

Sosem csináltam ilyet, nem is láttam hasonlót. De tudtam, hogyan kell csinálni.” Kertész Attila

Egy láthatatlan kéz

– Mindig is érdekelt a meditáció, így nem állt tőlem messze a dolog, de korábban sosem csináltam ilyet, nem is láttam hasonlót. Viszont rögtön tudtam, hogyan kell csinálni. Mintha egy láthatatlan kéz vezetett volna.

Az első két hónapban „csak úgy”, magának készítette a képeket, nagyon jó időtöltésnek érezte, de aztán az egyik művészbarátja meglátta azokat, és biztatta, folytassa. Ő világított rá, hogy ezek valójában mandalák.

Hogy mi is az a mandala? A Wikipédia szerint jelentése: kör, korong. Az ősi indiai nyelvből, a szanszkritból származik a szó, különféle istenek hindu vagy buddhista vallási ábrázolása. Elkészítési folyamata maga is egyfajta meditatív szertartás. Kertész Attila szerint a mandalák az életünk rengeteg terültén megtalálhatók, mandaláknak tekinthetők a templomok rózsaablakai, de akár egy matyómintás tányér is.

– Mandaláim alapjai a saját készítésű fotóim – magyarázza a művész. – Számítógépen szerkesztett grafikák. Készítésük teljes egészében a manuális Photoshop munkám eredménye.

Kertész Attila mutatja is, a kiválasztott fénykép részleteit sokszorozza, tükrözi, forgatja, akár radíroz is belőle, változtat a színeken. Az egyik képen egy táncoslány sokszorozódik, a másikon a borospohár fényei, a harmadikon kerámiaműhely, kemence. Van, amelyik egy ágas-bogas fa részleteiből áll össze valami teljesen újat alkotva. Régebben korábbi fotóiból alkotta az újat, ma már sokszor úgy fotóz, hogy tudja, jó alap lesz az újabb mandalához.

Kép-virágok

– Amikor a barátom biztatott, feltettem néhány képet az internetre, hatalmas lett irántuk az érdeklődés, még a tengerentúlról is megkerestek. Azóta volt már kiállításom a miskolci városházán Kép-virágok címmel, most pedig lakóhelyemen, Nyékládházán.

Kertész Attila úgy látja, a felületes néző gyakran csak a kaleidoszkópszerű megjelenést és a monotonitást látja. A szívükkel látók azonban szerinte belelátnak az új formai elemek mögé: előjön rejtett holisztikus hatása, az új formai világok időtlen ős-össz­hangmintaként törnek elő.

ÉM-HM

