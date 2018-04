Akire „vadásznak” a többiek – Interjú Sztankovics Annával

A Debrecenben megrendezett felnőtt úszó országos bajnokságon két aranyérmet szerzett Sztankovics Anna, a Miskolc Városi Sport­iskola versenyzője. A borsodi klub sportolója a legjobbnak bizonyult 50, illetve 100 méter mellúszásban, így összesen már 15-szörös magyar bajnoknak mondhatja magát.

– Úszott még más számokat is, ha jól tudjuk…

– Igen, beneveztem 200 mellre is, de attól végül visszaléptünk. Ugyanis aznap volt még úszásom 100 méter gyorson, és úgy ítéltük meg, hogy az a szám jobban tükrözheti, hogy hol állok a felkészülésben, illetve előző nap még 50 méter pillangón is rajthoz álltam. Mindkettőn B-döntőztem.

– Ezek az eredmények olyanok, amire előtte számított, vagy inkább az időket nézi, a helyezést kevésbé?

– Inkább az időket, azt ugye előre nem tudjuk bekalkulálni, hogy a többieknek miként sikerült a felkészülése, és éppen hol állnak. Ilyen tekintetben magunkra koncentráltunk. Mivel januártól egy teljesen más felkészülést kezdtünk el, úgy mentünk Debrecenbe, hogy nem igazán tudtuk, mi jön ki ebből. Úgy voltunk vele: megnézzük, ezzel a felkészüléssel, ebben az időszakban, két hónap után mire vagyok képes. Az első úszásom volt a 100 mell előfutam, és igencsak meglepődtem az időmön. Biztató volt, remélem, innen még tovább tudunk javulni.

– A felkészülés pontosan miben volt más? Hiszen egy éve még egy másik klubban végezte el az év eleji munkát.

– Úgy volt, hogy megyek edzőtáborba, Madeirára, de végül úgy ítéltük meg, hogy az itthoni körülmények jobban szolgálják a felkészülésem. Örülök, hogy így döntöttünk, meg tudtuk azt csinálni, amit terveztünk. Vannak olyan kis apróságok, ha elmegy valaki edzőtáborba, hogy nem kell otthon főzni, takarítani, bevásárolni, de edzőtábor nélkül is meg lehet oldani mindent, csak oda kell tennie magát az embernek. Eddig leginkább az állóképesség felől közelítettük meg a dolgokat, most pedig inkább a gyorsaság felől. Ez nem jelenti azt, hogy előbbit elhagyjuk, csak arra törekszünk, hogy minél többet tudjak úszni versenyiramban vagy ahhoz közeli iramban.

– A háromszoros olimpia bajnok Hosszú Katinka nem vett részt az ob-n. Az ő indulása érintette volna valamelyik számát?

– Ha indult volna Katka, akkor szinte az összes számot leúszta volna. Tudjuk, hogy mire képes, de szerencsére sikerült már úgy nyernem országos bajnokságot, hogy ő is ott volt.

– Ha a mellúszást nézzük, vannak bőven riválisai, tehát nincs az, hogy „biztosan nyerek”.

– Már 9 éve veszek részt felnőtt ob-n, és mindig dobogós tudtam lenni, ami azért nehéz dolog. Az egyik nevelőedzőm most odajött hozzám Debrecenben, és azt mondta, nekem ez könnyű, mert már sokszor megnyertem az adott számot. Szerintem pontosan emiatt nem könnyű… Azt elviselni, főleg pszichésen, hogy hosszú időn keresztül ott vagy elől, akire a többiek „vadásznak”, elég nehéz, de igyekszem jól, pozitívan kezelni ezt a szituációt. Az jót tesz az úszásnak, a mellúszásnak, hogy ebben az úszásnemben ott van klubtársam, Vécsei Réka, és a győri Sebestyén Dalma is. Ösztönözzük egymást a jobb eredményekre, és végül is ez a legfontosabb.

– Melyek az idei fő versenyei, amelyre készül, amelyeken részt vehet?

– Kvalifikációs szintet kell úszni az Európa-bajnokságra, amely augusztus elején lesz. Ezeket az időket július elsejéig lehet megúszni. Még megbeszélés alatt van, hogy addig milyen versenyeken indulunk, de egy verseny szinte biztos, ez a római Sette Colli június végén. Az utóbbi két évben is be volt iktatva a felkészülésembe, 2016-ban ott sikerült az olimpiai szintet megúsznom. Úgyhogy jó élmények fűződnek ehhez a versenyhez. Remélem, hogy sikerül kijutnom az Eb-re.

– Tavaly nyár végén érkezett a klubhoz az Újpesti TE-től. Hogy érzi, sikerült már beilleszkednie az MVSI-be, megismerkedni új környezetével?

– Nagyon szeretünk itt lenni a párommal, jó helyünk van, sokat sétálunk a kiskutyánkkal. Utólag is úgy gondolom, hogy szükséges volt a váltás, életem szempontjából is. Felnőtt vagyok, lettem, nincsenek itt a szülők, hogy minden nap segítsenek. Ez természetesen a sportra is kihat.

– Molnár István –

Köszönet

Sztankovics Anna megköszönte az eddig elvégzett közös munkát, a segítséget az MVSI munkatársainak, Hölcz Péter szakosztályvezetőnek, illetve Sajgó László edzőnek. Az úszótól azt is megkérdeztük, tudják-e a gyerekek, hogy ilyen „jeles” versenyző van közöttük. „Imádom a gyerekeket, aranyosak, sokan tudják, hogy milyen eredményeim vannak, de nem ez a lényeg…” – mondta Sztankovics Anna.

