Akinek nótája nincsen…

Egy évtizeddel ezelőtt, azaz 2008-ban a Sziget Fesztiválon rendezték meg elsőként ezt az ünnepet, és azóta is töretlenül minden szeptember második vasárnapja a magyar daloké.

Várták

Az akkor 7 óra hosszú koncerten a könnyűzene előadói, művészei játszották el részben saját, részben pedig más előadók nagy klasszikusait. Presser Gábor nevéhez fűződik a zenei kulturális rendezvény.

Tiszaújvárosban is várták ezt a mozgó ünnepet, ki a parkból figyelte a történéseket, mások pedig közvetlenül a Szent István szobor előtti színpadnál várták az esemény kezdetét. A helyszínen éppen az egyik zenekar hangolt, amikor megkérdeztük az érdeklődőket, hogy „Ki, mit tud a magyar dal napjáról”. Nem csak az idősebb korosztály tudta a híres előadóművész nevéhez fűzni a rendezvény előéletét, sőt sokan még az első ünneplés helyszínét is fejből tudták.

Egy idősebb hölgy elmondta a kezdeményezésről: „Fontos, hogy értékeket teremtsünk a következő nemzedéknek, és hogy meg is ünnepeljük ezeket. Úgy gondolom, a mai magyar dalokat kincseknek tekinthetjük. Így ezeket meg kell ünnepelnünk, és az ünneplés egyik legméltóbb formáját hozták el Tiszaújvárosba, minden városnak, falunak csatlakoznia kellene ehhez a kezdeményezéshez.”

Széles skálán

A rendezvényt Ringer István nyitotta a régi magyar himnusznak hangjaival, majd az Énekszó Baráti Kör folytatta az ünnepi műsort. Kedveztek a magyar rock kedvelőinek is, hisz a Lord of This World is színpadra állt. Hála a fellépők sokszínűségének, egészen a kórusmuzsikától, az együtteseken át a szólóénekesig a repertoár felölelte a népdalt, neves szerzők dallamait és a ­helyi szerzők műveit. A kórus szervezőként is részt vett az ünnepen, mellyel tovább bővült Tiszaújváros kulturális kincsestára.

ÉM-EF

VISSZA A KEZDŐOLDALRA