Aki teheti, már begyújtott, fa is van

Nyoma sincs a korábbi problémának, tavaly ilyenkor ugyanis gyakorlatilag nem lehetett tűzifához jutni. Ennek nem-­ csak az volt az oka, hogy hatalmas volt a kereslet, de a piac fehérítése érdekében olyan szabályozások is születtek, amelyekkel igyekeztek kiszorítani a zugárusokat a piacról.

Minden méretben

Idén nyoma sincs a problémának, több megyénkbeli tüzépen is érdeklődtünk, mint egyszerű vásárló, és mindenhol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy van tűzifa, akár többféle is, megtekinthető, rendelhető. A hirdetési oldalakon is rengeteg eladó kínálja a portékáját, és szinte kivétel nélkül minden hirdetésben ott a technikai azonosító szám, azt ugyanis ma már minden hirdetésben, reklámban kötelező a faanyag-kereskedelmi lánc szereplőjének szerepeltetni.

Érdeklődésünkre a hirdetők azonnali szállítást ígértek, többféle fatípust is felajánlva, és ígérve, hogy száraz, azonnal tüzelhető, és „jól égő” fát kapunk a pénzünkért. A hirdetésekben túlsúlyba került a kalodás fa az ömlesztetthez képest, és sokkal nagyobb számban van jelen az erdei köbméterre számított tűzifa. Az egyik hirdetőtől – akitől azt kérdeztük, miként tudjuk ellenőrizni, hogy megvan-e az ígért mennyiség – meg is kapjuk a választ, hogy miért kedveltebb a kaloda: az ugyanis lemérhető, így a méret ellenőrizhető a kapu előtt, mielőtt lerakatnánk az udvaron a fát. Figyelmeztetnek is: lepakolás, borítás után reklamációnak helye már nincs.

A nagyobb kínálattal együtt a piac sajátossága szerint csökkentett árat is kapunk a tavalyihoz képest. Átlagban 11-14 ezer között kínálják az ömlesztett köbméterét a tűzifának, a kisebb kaloda (0,6 és 0,8 köbméter) 14-16, a nagyobb (1 köbméter) nagyon szórt árban 14-22 ezer között. Az erdei köbméteres fa nagy átlagban 22-25 ezer között mozog, de kínálnak ettől több ezer forinttal olcsóbban is, főleg, ha nagyobb tételben vásárolunk. A nyár, tölgy és a cser olcsóbb, a bükk és gyertyán drágább, az akác még inkább, de van, aki vegyesen kínálja. Az ár persze nagyban függ attól is, hogy méteres darabokat, rönköt, vagy konyhakész hasított fát vásárolnánk, most van mindenből a kínálatban.

A rendőrség azért felhívja a figyelmet az esetleges problémákra, amelyeket jobb megelőzni.

Nem árt figyelni

Azt ajánlják, lehetőleg csak telephellyel és hiteles mérleggel rendelkező cégtől, vállalkozástól vásároljunk tüzelőt. A kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb árról szóló ajánlatokat fontolják meg. Megrendeléskor előre egyeztessék a kiszállítás időpontját, és lehetőleg kérjék olyan családtag, vagy szomszéd segítségét a lerakodáshoz, aki jártas a tüzelőanyagok vásárlásában. Csak akkor fizessék ki a fát, ha megnézték, hogy olyan minőségű, amilyet szerettek volna, és a jelenlétükben le is mérték az átadott mennyiséget. Csak a lepakolt fa árát fizessék ki. Amennyiben az eladó előleget kér, legyenek nagyon körültekintőek. Ha nem ismerik jól a vállalkozót, céget, előre ne utaljanak, és ne adjanak át pénzt. A kiszállításkor idegeneket ne engedjenek be a házba. Készítsék elő a megbeszélt vételárat, ne a szállítók szeme láttára vegyék elő összes megtakarított pénzüket.

ÉM-HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA