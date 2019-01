Aki komolyan veszi az emberek szolgálatát

Mint írja: hétfő reggel az M3-ason történt szörnyű balesetnél egy forgalomirányító rendőr – miután megtudta, hogy vizsgára igyekszik a kisfiával – nem sajnálta az időt, hogy türelmesen elmagyarázzon egy alternatív útvonalat, hogy ne vesztegeljenek a dugóban. Így időben oda is értek, ami miatt nagyon hálás, ahogy a megnyugtató hozzáállásért is. A bejegyzést több, mint ezren osztották meg, és többen jelezték: nekik is hasonló pozitív tapasztalatuk volt ugyanott. Lapunknak sikerült megtalálnia az említett rendőrt: Galuska Tamás főtörzsőrmester az emődi őrs munkatársa, Ónod körzeti megbízottja.

Örülök, hogy segíthettem

– Eljutott hozzám a bejegyzés, sikerült is beszélnem a hölggyel, és megköszönni a kedves szavait, jólesett, és örülök, hogy segíthettem nekik – mondta el lapunknak a főtörzsőrmester, aki aznap sokaknak segített hasonló módon. – Nekem is jólesett volna fordított esetben, ha olyan helyen, ahol nem vagyok ismerős, eligazítanak. Sokan megálltak segítséget kérni, számomra pedig ez alap, miért ne tenném meg, ha lehetőségem van rá? Én ezen a környéken élek és dolgozom, így jól ismerem a mellékutakat is – tette hozzá Galuska Tamás.

Olvasóinkat arra biztatjuk, írjanak nekünk, ha van hasonló történetük, hogy bemutathassuk a mindennapok hőseit!

ÉM-HI

