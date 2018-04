„Aki keres, talál munkát” – Állásbörze a Miskolci Egyetemen

Nemcsak a friss diplomások, de az első- és másodéves hallgatók is ott voltak szerdán Miskolci Egyetem állásbörzéjén. Azt mondták, érdemes már most körülnézni, hiszen még eldönthetik, hogy az alapképzés után milyen irányba induljanak tovább.

Szerdán rendezték meg a vidéki városok legnagyobb állásbörzéjét és szakmai gyakorlati börzéjét az egyetemen, immár 24. alkalommal. Hetven standon 73 kiállító várta a fiatalokat, leginkább a műszaki végzettségű mérnököket, gazdasági, informatikai és jogi szakembereket, de szinte minden diplomás fiatal kelendő volt.

Jó lenne egy főállás

Bodnár Bence harmadéves az Egészségügyi Karon, egészségügyi szervezőnek tanul. Épp a Borsodi Sörgyár Kft. standjánál gyűjt információkat. – Itt az állásbörzén azt tapasztaltam, hogy az én végzettségemmel is el tudok majd helyezkedni. A LEGO-nál például egy OKJ-s képzés után dolgozhatnék környezetvédelmi területen. Véleményem szerint a diplomaszerzés után nem lesz gond az elhelyezkedéssel – mondja.

A standok között találkozunk Magyar Viviennel, akinek már van diplomája, gazdaságinformatikus. Mint mondja, rendkívül hasznosnak találja az állásbörzét, hiszen itt személyesen találkozhat a cégek képviselőivel, minden információt megtudhat tőlük, sokkal személyesebb az egész, mintha csak beadná valahová az önéletrajzát. – Jelenleg gyakornokként dolgozom a Boschnál, nagyon jól érzem ott magam, a csapat is nagyon jó, tapasztalatszerzésre is kiváló, de most már szeretnék egy főállást. A mostani munkahelyemen azonban jelenleg erre nincs lehetőség – vázolja a helyzetet Vivien. Hozzáteszi: azt tudja, hogy tökéletes munkahely nincs, de azért szeretne olyan 200-250 ezer forint nettót keresni (tudja, hogy megyénkben körülbelül ennyi a diplomások kezdő fizetése), de az is fontos a számára, hogy jó hangulat legyen a munkahelyen, és olyan munkatársak, akikkel jól lehet együtt dolgozni.

Budai Tünde még csak elsőéves, gazdálkodási és me­nedzs­ment felsőoktatá­si szakképzésre jár. Szerinte nem lehet elég ko­rán elkezdeni felmérni a terepet az állásajánlatok terén. – Itt sok céget meg lehet ismerni. Eddig úgy tapasztaltam, hogy gazdasági végzettséggel el lehet majd helyezkedni. Az a tervem, hogy diplomát is szerzek a szakomon. Fizetés terén nem vagyok nagyra vágyó, de szeretném, ha majd a munkahelyemen megértőek lennének, és türelmesen tanítanának be a munkára – fogalmaz Tünde.

Nettó 200

Szegő Ivett számára azonban nem túl korai az álláskeresés, hiszen utolsó éves az Állam- és Jogtudományi Karon, hamarosan munkaügyi szakigazgatás szakon végez. – Az a tervem, hogy először körbenézek az állásbörzén, és amelyik cég megtetszik, oda leadom az önéletrajzomat. Azt tapasztaltam, hogy keresnek munkaügyben jártas szakembereket. Szerintem, ha az ember keres, akkor talál munkát – vélekedik. Hozzáteszi: szeretne Miskolcon maradni, tapasztalatokat gyűjteni a munka terén, aztán ha később úgy alakul, szívesen dolgozna Nyugat-Magyarországom. A fizetés? Olyan nettó 200-zal már megelégedne.

De mit várnak el a munkaadók frissen végzett hallgatóktól.

Csehkis Katát, a Borsodi Sörgyár Kft. kiválasztási tanácsadóját kérdeztük, aki úgy fogalmazott, számukra az a legfontosabb, hogy a fiatalok nyitottak legyenek, szeressenek dolgozni, ne csak félvállról vegyék a munkát, hanem fontos elköteleződés legyen az ő részükről is a céggel való kapcsolat. Hozzátette: most, az állásbörzén gyakornoki munkára keresnek hallgatókat. Főleg villamosgépészeti, PLC-vezérlés és EHS területekre, de örülnek a pénzügyi végzettségű fiataloknak és bármilyen mérnöki diplomával rendelkező hallgatónak is.

Megnyitó díjátadóval

Az egyetemi állásbörzét prof. dr. Torma András, az intézmény rektora nyitotta meg, aki azt hangsúlyozta: a tapasztalatok szerint a Miskolci Egyetemen végzett mérnökök a diplomaszerzés után egy hónappal munkahelyet találnak. Beszéde után átadta a „A Miskolci Egyetemen végzettek foglalkoztatásárt 2018” díjat, melyet ebben az évben dr. Derekas Barnabás, a Mátrai Erőmű Zrt. bányászati és stratégiai igazgatója vehetett át. Köszönő beszédében kiemelte: az utóbbi években szoros kapcsolatot alakított ki a vállalat a Miskolci Egyetemmel, hogy a megfelelő munkatársakat megtalálhassák.

