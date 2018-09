Akcióhős a CineFesten

Teltházakkal dübörög a 15. Jameson CineFest – írja tájékoztatójában a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál.

És valóban: sokan szerezhetnek személyes tapasztalatokat, hogy nem egyszerű bejutni az ingyenes vetítésekre, akkora az érdeklődés a szakmai- és közönségprogramok iránt.

A CineFesten a tizenkilenc nagyjátékfilm mellett, kisjáték- és kísérleti filmek kategóriákban is versenyeznek alkotások, és a más, tematikus vetítéseket is kínál a CineClassics, a Musicdocs, a Midnight nevet viselő blokk is.

A fesztiválszervezők emlékeztetnek: a múlt pénteki megnyitó részeként Krzysztof Zanussi lengyel filmrendező, a játékfilmes zsűri elnöke megkapta az Európai Mozi Nagykövete díját. Ugyanazon a napon láthatta a közönség a fesztivál első versenyfilmjét. A legmélyebb pont kapcsán egy hollywoodi akcióhőst, a Karate kölyök 2. sztárját, Yuji Okumotot köszöntötték – az akciójeleneteiről is ismert, híres amerikai filmes a rendezőjével együtt Seattle-ből érkezett a borsodi megyeszékhelyre.

Napszállta, alkotókkal

A nagyon várt Napszállta hazai ősbemutatóján is túl vagyunk. Az előző – egyben első – nagyjátékfilmjével Oscar-díjat nyert Nemes Jeles László alkotótársaival együtt érkezett Miskolcra, ahol sajtótájékoztatón válaszoltak a kérdésekre (a rendező és egyik főszereplője, a Leiter Íriszt játszó Jakab Juli lapunknak is interjút adott, a két írást a napokban olvashatják az Észak-Magyarországban). Nemes Jeles László munkatársunknak arról is beszélt, mennyire fontos számukra, hogy a Napszálltát éppen Miskolcon, ezen a nemzetközileg elismert filmfesztiválon vetítik először (a hazai bemutató szeptember 27-én esedékes).

A filmfesztivál első hétvégéjének másik szenzációja Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjének magyarországi bemutatója volt. A CineFestnek különösen fontos, hogy a magyar filmek erős idei mezőnyéből a fesztivál versenyprogramjában üdvözölhették az Egy nap drámát, amely Cannes-ból elhozta a nemzetközi kritikusok FIPRESCI-­díját. Szilágyi filmjére is alig fértek be a nézők a premierre.

Egy nap, közönségtalálkozóval

A filmet az alkotók is elkísérték Miskolcra, Szilágyi Zsófia rendező, Szamosi Zsófia és Füredi Leó főszereplőkkel és Pataki Ági producerrel együtt közönségtalálkozón is válaszoltak a nézők kérdéseire.

A fesztiválnak még nincs vége – a szombati zárásig a Művészetek Háza nagytermében és mozitermeiben, illetve a Csoda­malom Bábszínház épületében lesznek az ingyenes vetítések.

ÉM

