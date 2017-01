Akár tíz évet is kaphat a két miskolci fiatal rabló

A Miskolci Járásbíróság elrendelte az előzetes letartóztatását annak a két fiatalnak, akikkel szemben „bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette” miatt indult eljárás.

Háromezer forint zsákmány

A megalapozott gyanú szerint a páros január 2-án délután 2 órakor a miskolci belvároshoz közeli Bedegvölgy utcán figyeltek fel az egyedül közlekedő 83 éves nőre. Amikor utolérték, egyikük megragadta a kezében lévő táskát, többször megrántotta, minek következtében az idős nő a földre esett és a táska fülét elengedte. A rablók a táskával elfutottak, a közeli utcában átkutatták, az abban lévő pénztárcából 3 ezer forintot vettek ki, majd a további tárgyakat hátrahagyva távoztak a helyszínről.

Egy hónapra a rács mögé

A bíróság a bűncselekmény elkövetésének gyanúját megalapozottnak találta, és indokoltnak látta a két fiatal előzetes letartóztatásának elrendelését is. A döntést a gyanúsításban szereplő bűncselekmény miatt kiszabható, akár 10 évig tartó szabadságvesztés büntetésben rejlő szökés, elrejtőzés veszélye alapozta meg. Megállapították, hogy a bűnismétléssel is fokozottan számolni kell, hiszen a letartóztatottak jövedelemmel nem rendelkeznek, már korábban is többször voltak büntetve, és jelenleg is büntetőeljárás alatt állnak más, vagyon elleni bűncselekmények miatt. A bíróság végzését az ügyész, a védők és a gyanúsítottak is tudomásul vették.

ÉM-SZB

Miskolc – A miskolci rendőrök a helyszín közelében elfogták azt a két fivért, akik kiraboltak egy 83 éves nyugdíjast.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA