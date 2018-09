Akár még bajnok is lehet az évadban Kazár Miki

Szépen, szinte észrevétlenül ismét bajnok­esélyessé lépett elő Kazár Miklós. Az elmúlt két futamon szerzett első és második helyezése után roppant szorossá vált az ORB élmezőnye. A korábbi négyszeres bajnok Veszprémben és legutóbb a Steelvent Ózd Rallye-n is jelezte, hogy a hajrában számolni kell vele. Úgy fest, hogy az elmúlt esztendők keresgélése után idén rátalált a helyes útra. Az R5-ös Skoda Fabiával egyre jobban összebarátkozik, Tóth Zsolt személyében pedig olyan navigátort talált, aki egyértelműen passzol a versenyzési stílusához.

Csakis hibátlan autóval lehet jó eredményt elérni.” Kazár Miklós

Kazárék a veszprémi murván győzni tudtak, legutóbb Ózdon pedig éppen, hogy a második helyre szorultak. Óriási, tizedekre menő csata végén, 17 szakaszt követően csupán 4,5 másodperccel maradtak le a futamgyőztes Vincze–Holczer kettőstől. A Power Stage megnyerése és a napi pluszpontok begyűjtése után viszont egyértelműen optimistán várhatják a folytatást.

Nullkilométeres

– Két szakaszt nyertünk, de folyamatosan ott voltunk a dobogón – összegzett a verseny céljában Kazár Miklós.

– Egy darabig úgy nézett ki, hogy az eső eldöntheti a helyezések sorsát, de szerencsére kibírta a végéig. Teljesen új, nullkilométeres Skodával indultunk, ez pedig meghozta a várt jó eredményt. Az aszfaltos szereplésünket Miskolcon az árokban fejeztük be, ahhoz képest sokkal jobban fest az ózdi ezüstérem. Annak fényében pedig pláne, hogy tavaly nem indultam ezen a versenyen, ezért a pályákat jobban át kellett vegyük, nem voltak bennem készségszinten ezek a szakaszok. A Salgótarján környéki gyorsok is nagyon tetszettek, az első kör után sikerült hibátlanul beállítani az autót, így onnantól kezdve csak az útra és a tizedekre kellett koncentrálnom.

Egy minimális műszaki hibával azért meg kellett birkóznia Kazár Miklósnak és Tóth Zsoltnak, emiatt nem volt esélyük arra, hogy maguk javára fordítsák a Vinczéékkel szembeni párharcot. Amikor ez látszott, onnantól kezdve vigyáztak a második helyre, ami a pontversenyben komolyat lendített a Korda Racing kettősén.

Szoros csata

– Ebben a kiélezett, nagyon erős mezőnyben tényleg csak hibátlan autóval lehet jó eredményt elérni – szögezte le Kazár Miklós. – Ez most és legutóbb is sikerült, ami sokat fog érni a végelszámoláskor. A két éllovasnak ezúttal nem jött ki a lépés, az üldözők viszont jól szerepeltek, így akár még öt páros is bajnok lehet. Természetesen mindent megteszünk azért, hogy a hajrában is jól szerepeljünk. Az autónk kiváló, az aszfaltbeállításaink megvannak, az önbizalmunkkal sincs gond Veszprém és Ózd után. Bízom benne, hogy Pécsett is tovább folytatjuk a jó szereplésünket, és úgy érkezünk majd a másfélszeres szorzójú Zemplén Rallye-ra, hogy lesz esélyünk a bajnoki cím megszerzésére.

ÉM-ME

Steelvent Ózd Rallye - Végig vezetve nyert Vincze Miskolc, Ózd - Az aszfaltos pályákon a megyei versenyzők közül Kazár Miklós szerepelt a legjobban: második lett. A magyar ralibajnokság idei hatodik futamát egy jó hangulatú prológ vezette fel, amelyet az ózdi stadionban bonyolítottak le. A salakpályás eseményen Turán Frigyes volt a leggyorsabb, ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA