Akár magyar tulajdonú is lehet a bükkábrányi bánya

Az már sejthető volt, hogy a Mátrai Erőmű Zrt. két német főtulajdonosa értékesítené a visontai erőművet és a bükkábrányi külszíni lignitbányát is magába foglaló Mátrai Erőmű Zrt.-ben meglévő tulajdonjogát. A Világgazdaság napilap információi szerint öt befektető jelezte is, hogy megvásárolnák a részvénypakettet és ketten meg is adnák azt a – nyilvánosságra nem hozott – árat, amit a német tulajdonosok kérnek az ország második legnagyobb áramtermelő rendszeréért.

Találgatások vannak

A Mátrai Erőmű Zrt. 50,9 százalékban az RWE Power, 21,7 százalékban pedig az EnBW – két német társaság tulajdona. A mérlegadatok alapján a társaság saját tőkéje majdnem 100 milliárd forint, 2015-ben 98 milliárd forint bevételt ért el, nyeresége 11 milliárd volt, amelyet majdnem teljes egészében meg is kaptak a tulajdonosok osztalékként.

Talán két hónap múlva lehet majd többet tudni a pályázók kilétéről. A Világgazdaság korábbi cikkeiben már jelezte, hogy a Budapesti Erőmű Zrt. tulajdonosát, a csehországi EP Holdingot a másfél évvel ezelőtt megvásárolt Budapesti Erőmű után más hasonló befektetések is érdeklik. A gazdasági lap szerint feltűnően terjeszkedik a régióban egy másik csehországi társaság, a CEZ is. Melléjük sorakoztathatjuk a Magyar Villamosművek Zrt.-t is, amely eleve tulajdonrésszel rendelkezik a Mátrai Erőmű Zrt.-ben és korábban kacérkodtak hazai tulajdonú erőművi kapacitásokkal bővíteni a villamosenergia-termelő bázist.

Lapunkban több alkalommal foglalkoztunk azzal, hogy a jelenleg álló Tisza II. Erőmű megvétele kapcsán is szóba jött pár évvel ezelőtt az MVM, mint lehetséges vevő.

Gigaberuházás készül?

A Mátrai Erőmű Zrt. egyébként innovatív gazdaságpolitikát folytat, mert már tavaly bejelentették, hogy kész a terve egy mintegy 500 milliárd forintos fejlesztésnek, amelynek keretében korszerű lignittüzelésű erőmű épülne a régi mellett 500 megawatt kapacitással, 40 éves üzemidőre. Feltételezhetően a Paks II. beruházás rontja ennek feltételeit.

Már volt terv egy erőmű

Az ezredforduló előtt a Mátrai Erőmű Zrt. német tulajdonosai azt tervezték, hogy Bükkábrányban, közvetlenül a fűtőanyagot biztosító külszíni fejtés mellett építenek meg egy összesen 800 megawatt kapacitású lignit tüzelésű nagy erőművet. Lapunkban többször is foglalkoztunk a gigaberuházás tervével, például annak kapcsán, hogy a bánya bővítése miatt Csincse települést teljes egészében át kellett volna telepíteni máshova.

– Szaniszló Bálint –

