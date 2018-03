Akár húsz évet is kaphatnak a fiktív tiszaújvárosi munkaerő-kölcsönzők

Befejezték a nyomozást a NAV miskolci pénzügyi nyomozói egy bűnszervezet ellen, amely mintegy száz embert foglalkoztatott, látszólag munkaerő kölcsönzőkön keresztül, elkerülve a járulék- és adófizetést. Ügyeskedéseikkel több mint százötven millió forintot csaltak el.

A főként Tiszaújváros környékén tevékenykedő, őrzésvédelemmel és takarítással foglalkozó gazdasági társaság a korábban szabályosan foglalkoztatott dolgozókat papíron az általa létrehozott munkaerő-kölcsönző cégekhez jelentette be. Ezeket a cégeket időszakonként lecserélték és eltüntették. A stróman cégek, ha adtak is bevallást, járulékot már egyáltalán nem fizettek. Mindezeken felül a kölcsönbe adó cégek által kiállított fiktív számlák után még az általános forgalmi adót is visszaigényelték.

Az irányítóknak arra is volt gondjuk, hogy könyvelőkkel biztosítsák a cégek legálisnak látszó működését. Az ő feladatuk volt a munkavállalók be- és átjelentése, a bukócégek adótartozásának követése.

A huszonhárom helyszínen zajló akcióban lefoglaltak több járművet és bankszámlákat zároltak. A gyanúsítottak önként megfizettek több mint harmincmillió forintot, így a költségvetésnek okozott kár tetemes része megtérült. A nyomozók adóhatósági vizsgálatot is kezdeményeztek a cég ellen.

A pénzügyi nyomozók összesen nyolc embert gyanúsítottak meg, két személy ellen elfogató parancs van érvényben. Költségvetési csalás, számvitel rendjének megsértése és közokirat-hamisítás bűncselekmények megalapozott gyanújával vádemelést javasolnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészségnél. A bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt akár húsz évig tartó szabadságvesztés is kiszabhatóm

– Szaniszló Bálint –

