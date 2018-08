Akár egymilliárd szőlővásárlásra Tolcsván

A tolcsvai székhelyű állami borászat, a Grand Tokaj Zrt. a napokban kezdte meg a szerződéskötéseket azokkal a szőlősgazdákkal, akiktől a szüret idején fel kívánják vásárolni a termést.

Minden adott ahhoz, hogy egy nagyon jó évjáratunk legyen a 2018-as.” Goreczky Gergely

Ezer termelő

– Több mint ezer kistermelőt értesítettünk arról, hogy felvásárlási szerződést kívánunk kötni velük a 2018-as szüretre – mondja Goreczky Gergely, a Grand Tokaj Zrt. vezérigazgatója. – 2013 és 2015 között elvégeztünk egy átfogó ültetvényfelmérést. Valamennyi dűlőben tisztában vagyunk azzal, milyen a talaj összetétele, milyenek a klimatikus adottságok, milyen állapotban van az adott ültetvény, milyen a sortávolság, a tőtávolság. Ezen paraméterek és a borpiaci információk alapján meg tudjuk határozni a termelési célokat és ennek megfelelően szerződünk le a gazdákkal. Még áprilisban küldtünk ki egy felhívást azoknak, akikkel már korábban is kapcsolatban álltunk, hogy regisztráljanak, amennyiben a szőlőjüket nálunk kívánják értékesíteni. Közel 1300 visszajelzést kaptunk. Tavasszal végeztünk egy szemlét az ültetvényeken, amelyet nyáron is megismételtünk, így a gazdák is tudják, mit várunk el tőlük, és mi is látjuk, milyen állapotban van a gyümölcs. A dokumentált ültetvény-ellenőrzések alapján választottuk ki a szerződéses parcellákat, a legfontosabb szempont a kiváló minőségű szőlőalapanyag. Korrekt partneri együttműködésre törekszünk, hogy egyik oldalt se érje különösebb meglepetés. Tapasztalataink szerint a gazdák döntő többsége nagyon együttműködő, képesek teljesíteni az elvárásokat és megfogadják a tanácsainkat.

Megvan a pénz

– Idén úgy tervezzük, nagyjából 90 ezer mázsa szőlőt fogunk felvásárolni az évjárat függvényében – mondja Goreczky Gergely. – Ennek a mennyiségnek a tárolásához megvan a helyünk, és rendelkezésünkre áll a felvásárláshoz szükséges pénz is, megszülettek a szükséges tulajdonosi döntések. Az aszúsodás függvényében akár egymilliárd forintot is tudunk fizetni idén a szőlőért. Természetesen más ár vonatkozik a pezsgő­alapanyagra, azaz a zempléni kategóriára, más a tokaji OEM-re, a muskotályra és a késői szüretre is. Összességében sikerült megtartanunk a tavalyi árakat, nagyon fontos, hogy a tokaji eredetvédett borokhoz feldolgozott tokaji OEM szőlő legalacsonyabb felvásárlási ára is eléri a kilónkénti 100 forintot.

Korai szüret

Sokan emlegetik, hogy 2018-ban korán kezdődik a szüret.

– Nagyon intenzíven fejlődött idén a szőlő – mondja a Grand Tokaj Zrt. vezérigazgatója. – A rügyfakadást követően igen hamar véget ért a tavasz, már áprilisban is nyári időjárás volt, ezért volt olyan időszak, amikor a szőlő 4 héttel a szokásos fejlődési ideje előtt volt. Kedvező volt a nyár, nem voltak igazán nagy melegek, gyakran jött a csapadék, és a jég is kevesebb kárt okozott. Minden adott ahhoz, hogy egy nagyon jó évjáratunk legyen a 2018-as.

A próbaszüretek függvényében a zempléni kategóriaszürete várhatóan már augusztus utolsó hétvégéjén elindulhat, a muskotály szedése pedig szeptember elején elkezdődhet. A szüret sikeressége nagyban függ attól, hogy lesz-e és mikor kezdődik el az aszúsodás, amelyhez párás hajnalok és száraz, meleg nappalok kellenek, vagy egy kevés szeptemberi csapadék. Folyamatosan végezzük a próbaszüreteket, ami annyit jelent, hogy egy algoritmus alapján különböző dűlők meghatározott helyeiről szedünk le néhány fürtöt, amelyek mustját a laboratóriumban kielemezzük. Ezeket az érési információkat kiegészítjük a tarcali kutatóintézetből és a hegyközségektől származó eredményekkel, és ennek alapján következtetünk arra, milyen állapotban van a szőlő és mikor optimális az egyes kategóriák szürete a legjobb minőség eléréséhez.

ÉM-BG

