Akár az egészségesek is elkezdhetik

Az országban első alkalommal rendezett felnőtteknek speciális – de bárki számára használható ismereteket átadó – főzőklubot a Roche Magyarország Kft.

Egészséges étkezés

Az Accu-Chek vércukormérőket és gyógyászati eszközöket gyártó cég természetesen olyan főzőklubot szervezett a hernádnémeti kastélyban, a helyi alapszolgáltatási központ munkatársainak együttműködésével, ahol szénhidrát számolás, és a megfelelő alapanyagok kiválasztása után készítettek olyan ételeket, amelyet cukorbetegek is fogyaszthatnak, miközben diabetikustól kaptak általános tanácsokat, illetve összeállíthatták a résztvevők a szakember segítségével a saját étrendjüket is. Az alkalmat a hernádnémeti önkormányzat is támogatta, és dr. Orosz Zsolt polgármester is ott volt, hogy megismerkedjen az alacsony szénhidráttartalmú receptekkel.

A rendezvényen szép számú érdeklődő vett részt, akik több mint fele ugyan nem volt cukorbeteg, de vagy a családjában küzd ­valaki a diabétesszel, vagy az egészséges étkezés, a megelőzés kapcsán szeretett volna jó tanácsokat kapni.

Kicsák Mariann, a nyíregyházi megyei kórház dietetikusa, szaklapokban is rendszeresen publikál diétás recepteket. A főzőklubot ­azzal kezdte, hogy a betegségről beszélgetett a résztvevőkkel, hasznos információkat adva át közben. Hangsúlyozta, olyan betegségről van szó, amelyet elsősorban nem a kórházakban kezelnek, hanem magának a betegnek kell önkezeléssel, önellenőrzéssel, a szabályok betartásával szinten tartani. A két legfontosabb dolog ebben a mozgás és az étkezés.

A főzőklubon természetesen az utóbbihoz kaphattak hathatós segítséget a résztvevők. Csapatokba osztva a kapott receptek alapján készítettek el háromféle szendvicskrémet, illetve négyfajta úgynevezett mártogatóst, amelyekbe zöldségeket, kekszféléket lehet mártogatni és úgy fogyasztani.

Konzultáció

A jó hangulatú főzés után persze el is fogyasztották a résztvevők, amit készítettek, miközben személyesen is konzultálhattak a dietetikussal, illetve a cég jelen lévő szakembereivel, illetve tájékoztató segédanyagokat is kaptak a betegséghez. A használt receptekből most hármat-hármat közreadunk, ezeknél a szénhidráttartalom 1-6 gramm között van adagonként.

– HI –

Gyors, alacsony szénhidráttartalmú receptek

Fűszeres sajtkrém

Hozzávalók 4 személyre: 15 dkg mascarpone, 4 dkg füstölt sajt, 1 pici fej vöröshagyma, 1 kisebb gerezd fokhagyma, 2 evőkanálnyi snidling.

Elkészítés: A mascarpone-ban keverjük el a reszelt, füstölt sajtot. Reszeljük le a fokhagymát, keverjük bele a zúzott fokhagymával együtt, végül az apróra vágott snidling kerül bele.

Snidling-fokhagymás mártogatós

Hozzávalók: 20 dkg krémsajt, 1.5 dl joghurt, 2 evőkanálnyi snidling, 1 gerezd fokhagyma, citromlé, bors.

Elkészítés: Keverjük össze a krémsajtot a joghurttal, és adjuk hozzá a zúzott fokhagymát, a felaprított snidlinget és egy kevés citromlevet. Frissen őrölt borssal fűszerezzük.

Kék sajtos mártás

Hozzávalók: 15 dkg kék sajt (márvány, rockfort), 2.5 dl joghurt, 5 db újhagyma (ennek hiányában 2 fej lila hagyma), bors.

Elkészítés: A kék sajtot a joghurttal, kevés, frissen őrölt borssal alaposan elkeverjük (sózni nem kell, mert a kék sajt sós), majd apróra vágott hagymát keverünk bele.

Juhtúrós körözött

Hozzávalók: 20 dkg juhtúró, 10 dkg tehéntúró, 1 dl tejföl 12 százalékos, 1 kisebb fej vöröshagyma, köménymag, fűszerpaprika, só, bors.

Elkészítés: A villával áttört túrót a tejföllel, az apróra vágott vöröshagymával összekeverjük, majd hozzáadjuk a fűszereket is ízlés szerint.

Fűszeres-tejszínes krémsajt eperrel és dióval tálalva

Hozzávalók: 20 dkg tejszínes krémsajt, 3 evőkanálnyi snidling, 3 evőkanálnyi aprított medvehagyma, kapor, só, 15 dkg földi eper, 6 dkg dió.

Elkészítés: A krémsajtban keverjük el az apróra vágott snidlinget

és medvehagymát. Ízesítsük kaporral, sóval. Kenyérre kenjük, és diót, friss földi epret teszünk mellé tálaláskor.

Kapros-lazacos mártogatós

Hozzávalók: 20 dkg krémsajt, 1.5 dl joghurt, 20 dkg füstölt lazac, 1/2 csokornyi kapor.

Elkészítés: A krémsajtot a joghurttal összekeverjük, majd adjuk hozzá a lazacot és botmixerrel pépesítsük. Végül szórjuk meg a felaprított kaporral.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA