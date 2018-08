Akár 40 ezer forintba is kerülhet a tanévkezdés

Egy gyermek iskolakezdése 20 ezer forintnál is többe kerül, derül ki egy felmérésből, de van, aki 30 ezer forintot is elkölt a szükséges tanszerekre.

A füzetet, tolltartót, írószereket a szülők kétharmada személyesen választja ki, egyharmada az áruházi és online vásárlást kombinálja. A tanszerek kiválasztásánál a tartósság a legfontosabb szempont.

Mi is ellátogattunk tegnap egy papír-írószer boltba, ahol már igencsak nagy volt a forgalom. Ez nem is csoda, hiszen néhány röpke hét, és kezdődik az új tanév. A szülők azt mondták, nem olcsó az iskolakezdés, de nem váratlan kiadásról van szó. És hogy mennyit költenek? Ha iskolatáska is kell, akkor akár 40 ezer forint is lehet a vég­összeg.

Igencsak a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a szülőknek, akiknek iskolás gyermekük vagy gyermekeik vannak, a tanévkezdés ugyanis több tízezer forintba is kerülhet. A tanszereket pedig ideje beszerezni, hiszen alig három hét, és ismét becsengetnek az iskolákban.

Mi a miskolci Franco Kis­áruházba látogattunk el tegnap délelőtt, hogy megtudjuk a szülőktől és persze a gyerekektől, hogy állnak az tanuláshoz való holmik beszerzésével.

Negyvenezer

Pásztor-Lukács Adrienn kislányával és egy hosszú listával érkezett.

– Az iskolában kaptuk a listát, rajta van, hogy mit kell megvennünk a következő tanévre. A kislányom most lesz másodikos. A tanszerek egy részét már megvásároltam tavasszal, mivel akkor 50 százalékos kedvezmény volt a kisáruházban. Egy gyermekem van, de így is jelentős az év eleji kiadás. A tavalyi húzósabb volt, hiszen első osztályba több minden kellett, mint most. Tavasszal 15-20 ezer forintot költöttem, most még elmegy 20-25 ezer legalább. Mivel a gyerekek folyamatosan nőnek, új tornacipő is kell, a tornapóló és -nadrág talán jó lesz még. Az iskolába járós nadrágok azonban mind rövidek, úgyhogy azokból is muszáj újat venni – sorolja az édesanya. Hozzáteszi: de azért a szülő számára mindig nagy öröm, ha a gyermek iskolába készül, és persze, ha ott jól megy neki a tanulás. Erre pedig nincs panasz, hiszen Adrienn kislánya, Zsanett ügyes volt az első osztályban.

Ötvenezer

A ceruzás polcnál egy újabb édesanyával találkozunk és két kislányával.

Kissné Csernyánszki Henrietta elárulja, sok minden kell a két gyereknek. A nagyobbik negyedikes, a kisebbik harmadikos lesz. Most csak nézelődni jöttek, majd egyszerre vásárolnak meg mindent. 50 ezer forint biztos hogy kell a tanszerekre. A kiadásokat növeli, hogy mind a két gyereknek új táska kell.

– Én már ki is néztem egy 18 ezer forintosat! Én meg egy 12 ezreset – csacsognak közbe a lányok, Csenge és Bianka.

Csenge és Bianka már alig várják hogy feltölthessék a tolltartójukat színes ceruzákkal Fotó: Kozma István © Csenge és Bianka már alig várják hogy feltölthessék a tolltartójukat színes ceruzákkal Fotó: Kozma István

Csenge azt is elárulja, hogy örül az iskolakezdésnek, mert szeret tanulni, és már nagyon hiányoznak a barátai. Bianka ugyanígy van ezzel, de hozzáteszi, neki a táncórák is hiányoznak. Aztán a két kislány büszkén mutatja, milyen tolltartót választottak maguknak.

Harmincezer

Szintén a tolltartók között válogat Gyanyi Gábor Dominik, aki második osztályba készül.

– Teljesen lázban van a fiam az iskolakezdés miatt – állapítja meg édesanyja, Ganyiné Gulyás Petra, úgy folytatva –, sok mindent kell vásárolniuk. Szerencsére a táska már megvan, de szükség van írószerekre, füzetekre, cserélni kellett a szókártyákat és a betűkészletet, mert elkoptak egy év alatt.

Az édesanya elmondja azt is, hogy mivel csak egy gyerek van, anyagilag nem megterhelő számukra az iskolakezdés. Nagy segítséget jelent, hogy a tankönyvek ingyenesek, az előre hozott családi pótlék pedig besegít a ruhák vásárlásába. Hiszen minden évszakban újakra van szükség, Dominik olyan gyorsan nő. Megtudjuk, Petra 20 ezer forintot már elköltött tanszerekre, de egy 10-es még biztos, hogy elmegy erre a célra.

Dominikot is kérdezzük. Határozottan állítja, várja már nagyon az iskolát, mert sokat játszott és táncolt a barátaival. Persze csak azután, miután megírták a házi feladatot.

Hegyi Erika

Ennyi minden kell

Egy 2. osztályos tanszerlistája:

10 db vonalas füzet, 2 db négyzetrácsos füzet, 1 db hangjegyfüzet, 2 db mesefüzet, 3 db gyorslefűző, 3 db A/4-e mappa, 4 db A/5-ös mappa, 2 db babzsák, origamipapír, 1 csomag hurkapálcika, 1 db ragasztó stift, 1 db folyékony ragasztó, 1 db olló, 1 db műanyag játékóra, 3 csomag írólap, 50 db famentes rajzlap, grafitceruza, postairon, radír, hegyező, 12 színű színes ceruza, kicsi vonalzó, tempera, vízfesték, festékesedény, ecsetek, rongy, filctoll, zsírkréta, nejlonszalvéta, műanyag pohár, kiskanál, kis törülköző

